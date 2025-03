Sommer-Reihe 2025 in Bad Nauheim

Die Sommer-Reihe im hessischen Bad Nauheim bietet auch in diesem Jahr im Juli und August Musik der Extraklasse: In der einzigartigen Open-Air-Kulisse der historischen Trinkkuranlage werden wieder sechs Künstler verschiedener Genre und Nationen zu Gast sein. Tickets für die Konzerte, die in diesem Jahr von den Stadtwerken Bad Nauheim, dem Hessischen Rundfunk und dem Kultursommer Mittelhessen unterstützt werden, gibt es unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe und in der Tourist Information Bad Nauheim.Den Auftakt der Sommerreihe, die der Fachdienst Kultur und Sport gemeinsam mit dem Theater Alte Feuerwache (TAF) organisiert, macht amdas Song-Comedy-Duo „die feisten“. Die talentierten Sänger und Multiinstrumentalisten präsentieren mit ihrem Programm „Das Feinste der feisten“ ihre persönlichen Top 20 – eine abwechslungreiche Mischung aus bekannten und neuen Songs, die die Lachmuskeln des Publikums strapazieren werden.Fiddler’s Green sind ein fester Bestandteil der europäischen Folk Rock-Community und fühlen sich in gemütlichen Clubs genauso zuhause wie auf den Bühnen großer Konzert-Arenen in ganz Europa und Asien. Amwerden die Irish Speedfolk-Musiker in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage einen Mix aus berührende Balladen, poppigen Stücken und von Country- und Western beeinflussten Tracks bieten.„Legendary” – dieser international bekannte Song katapultierte die fünf US-Musiker auf die größten Rockfestivalbühnen der Welt. Die angesagte Band wird amweitere bekannte Hits wie „Indestructible", „Learn To Let Go" und „Sanctuary", aber auch neuere Singles zum Besten geben.Der erfolgreiche Singer-Songwriter Michael Schulte, bekannt als Viertplatzierter beim Eurovision Song Contest 2018, wird seine Fans ammit neuen, mitreißenden Songs begeistern sowie bekannte und geliebte Hits wie „You let me walk alone“ oder „Beautiful reason“ live in Bad Nauheim performen.Fünf jungen Väter aus Nordschweden covern bekannte Songs und machen mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für Musik einzigartige und gefühlvolle Versionen daraus. Die TikTok-Stars bringen amviele schöne Harmonien, Mitsingsongs und ganz viel Freude in die Trinkkuranlage.Mit Ian Anderson und der Band Jethro Tull kommt ameine der erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rock Bands der Welt nach Bad Nauheim. Die Band, die Anfang Februar 1968 erstmals unter diesem Namen im berühmten Marquee Club in London auftrat, bildet das große Finale der Bad Nauheimer Sommer-Reihe 2025.Für alle Veranstaltungen der Bad Nauheimer Sommer-Reihe gibt es Tickets für Plätze außerhalb und innerhalb des Beckens im Außengelände der Trinkkuranlage. Sie sind als klassische Einzeltickets (ab 33 Euro) oder als übertragbares Abonnement für alle sechs Konzerte (ab 250 Euro) erhältlich.Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0, www.bad-nauheim.de/sommerreihe sowie bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen.