Peter Kraus und Jim "The King" Brown feiern in Elvis' European Home

Endlich ist es wieder soweit: In diesem Jahr kann das 20th European Elvis Festival vom 12. bis 14. August in Bad Nauheim stattfinden.Der städtische Fachdienst Kultur und Sport und die Elvis Presley Gesellschaft e.V. (EPG) präsentieren ein herausragendes abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm, das hauptsächlich open air und unter den dann geltenden Abstands- und Hygieneregeln stattfinden wird. Die Festivalzentren des Hotel Dolce und die Trinkkuranlage bieten eine einzigartige Open Air-Kulisse und zudem ausreichend Bewegungsfreiheit.Zum 45. Todestag des King of Rock’n’Roll und zum 20th European Elvis Festival lässt das Programm keine Wünsche offen: Als Highlight am Samstagabend steht Peter Kraus auf der Bühne der Trinkkuranlage und heizt dem Publikum mit der Show „Peter Kraus – mit Elvis fing alles an“ ein. Der bekannte Schauspieler und Sänger Peter Kraus ist auch als „der deutsche Elvis“ bekannt und für viele das Idol der 1950er und 1960er Jahre. Bekannt ist er unter anderem für die deutsche Version von „Tutti Frutti“, „Jailhouse Rock“ und „Teddy Bear“ und Rock’n’roll Nummern wie „Sugar Baby“. Am Sonntag wird sich Peter Kraus, im Anschluss an eine Talkshow in der Trinkkuranlage, in das Goldene Buch der Stadt Bad Nauheim eintragen.Weitere Konzert-Highlights des Festivals sind die Gospelshow "Let Us Pray" mit Jim "The King" Brown und dem Lüneburger Gospelchor am Sonntagmittag sowie die Abschlusshow „Walking in Memphis“, ebenfalls mit Jim Brown. Beide Shows stehen unter der musikalischen Leitung von Roman Leon Weiss. Der jährliche Music-Contest sorgt im Festivalzentrum Hotel Dolce für gute Stimmung. Bands und Einzelkünstler werden mit ihren Interpretationen von Elvis-Songs den Ausnahmekünstler und seine Musik ehren. Die Gewinner des Contests von 2021 „Sunny & The LenneBrothers“ werden mit Chor und Live-Band auf der Elvis-Party am Freitagabend in der Konzertmuschel der Trinkkuranlage auftreten.Ebenfalls zum 20jährigen Jubiläum des Festivals wird die Sonderausstellung „Rock´n Roll Heaven „The Elvis Exhibiton““ mit bis zu 250 Stücken im Hotel Dolce gezeigt, dazu gesellt sich erneut ein Originalfahrzeug von Elvis. In diesem Jahr, der Continental Mark II, Baujahr 1956.Mit Fan-Markt, Classic Car-Ausstellung und -parade, Art-Exhibition, Filmvorführungen und weiteren Angeboten haben die Festivalzentren des Hotel Dolce und der Trinkkuranlage für die Fans einiges zu bieten.Leben und Zeitgeist der „Swinging sixties“ erlebt auch die Bad Nauheimer Innenstadt, wenn „Stars & Stripes“ ihren Weg in die Geschäfte und Cafés finden. Am verkaufsoffenen Sonntag lädt die Fußgängerzone als „Shopping Mall“ ab 12 Uhr zum Einkaufsbummel ein.Festival-Tickets gibt es online unter www.european-elvis-festival.de sowie bei der Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0.