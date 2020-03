Onlineshop BadNauheimLiebe.de geht an den Start

In nur wenigen Tagen hat die Stadt Bad Nauheim mit Unterstützung von Erlebnis Bad Nauheim e.V., der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, der Digitalagentur GAL und der Werbeagentur four aces einen Onlineshop für lokale Einzelhändler, Gastro­nomen und Dienstleister entwickelt. „Unter www.BadNauheimLiebe.de können ab sofort die unterschiedlichsten Produkte aus Bad Nauheimer Geschäften und Restau­rants von zu Hause aus online bestellt werden“, erklärt Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit Matthias Wieliki.Kunden können stöbern, ihre Wunschprodukte in einem Waren­korb sammeln und zu den angegebenen Konditionen bestellen. Die Zahlung läuft über den jeweiligen Händler. Aufgrund der Kürze der Zeit bietet der Shop im Moment noch nicht alle Funktionen, wie bei großen bekannten Online-Plattformen. So ist etwa eine Onlinebezahlung noch nicht möglich und auch Liefermodalitäten werden derzeit noch eingerichtet. Bis dahin erfolgt eine individuelle Absprache zwischen Händler und Kunde über die Plattform.„Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger mussten wir die Schließung vieler Ge­schäfte und aller Restaurants anordnen. Nun wollen wir den Geschäftsleuten Soli­da­rität und ganz konkrete Unterstützung bieten“, erläutert Bad Nauheims Bürgermeister Klaus Kreß und ergänzt, „die Teilnahme am Shop ist für alle Unternehmen kos­tenfrei.“Derzeit stellen bereits rund 30 Händler auf BadNauheimLiebe.de erste Produkte aus den Kategorien Mode & Accessoires, Elektronik & Elektro, Hobby & Freizeit, Lebensmittel & Supermärkte, Gastronomie & Unterkünfte, Gesundheit & Schönheit sowie Hobby & Freizeit ein. Das Sortiment wird stetig ausgebaut und an die Wünsche der Kunden angepasst.Die Vorsitzende von Erlebnis Bad Nauheim, Natascha Schmidt, dazu: „BadNauheimLiebe ist ein wichtiges Zukunftsportal, um online für unsere treuen und auch für neue Kundinnen und Kun­den präsent zu sein. Es bietet eine Chance für den gesamten Bad Nauheimer Innenstadthandel, um diesen langfristig zukunftsfähig zu gestalten. Die Idee eines gemeinsamen Internetshops gibt es schon länger. Die Krise hat dieser Idee Schubkraft gegeben und kann für viele und auch nachhaltig ein zweites Standbein sein. Der Shop ist ebenfalls für Kurgäste oder Rehapatienten interes­sant, die während ihres Aufenthalts in Bad Nauheim Läden für sich entdeckt haben und von zu Hause Produkte weiterhin beziehen möchten. Auch Gutscheine kann man erwerben, die sich gut verschenken lassen.“„Überlegen Sie bitte, ob Sie in dieser für unser ganzes Land schwierigen Zeit bei Anbietern großer Internet-Plattformen bestellen wollen oder lieber Ihren Bad Nauhei­mer Lieblingsladen und Ihre Lieblingsmenschen unterstützen möchten. Alle Bad Nauheimerinnen und Bad Nauheimer können nun zu wahren Lokalhelden werden“, sagt der Rathauschef. „Und auch nach Corona wollen wir gerne weiterhin gemein­sam online präsent sein. Nicht als Konkurrenz zum Handel vor Ort, sondern als moderne Bereicherung für unsere tolle Innenstadt.“Weitere Geschäftsleute können jederzeit bei BadNauheimLiebe.de einsteigen und sich bei Interesse bei der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH unter Telefon (06032) 92 992-21 oder per E-Mail an schneekloth@bad-nauheim-info.de melden.