Kurstadterlebnisse einfach planen und genießen

Wer seine Freizeit, einen Ausflug oder Urlaub in Bad Nauheim plant, hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, um sich zu erholen und etwas zu erleben: Festivals und Kulturevents, Jugendstilarchitektur, Wald- und Parklandschaften, Wander- und Radwege, Heilquellen, Meeresluft an den Gradierbauten, familienfreundliche Aktivitäten, eine Innenstadt mit individuellen Läden und abwechslungsreicher Gastronomie sowie einladende Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gehören zum vielfältigen Angebot der hessischen Kurstadt. Eine Auswahl zu treffen und sich das zu merken, was einen interessiert, kann für Einheimische und Gäste nicht ganz einfach sein. Ab sofort erleichtert der digitale Freizeitplaner auf www.bad-nauheim.de die Organisation, den die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH entwickelt hat.Der Freizeitplaner funktioniert wie eine Merkliste. Nutzer/innen können Angebote auswählen und speichern. Das Speichern funktioniert ganz einfach über einen Klick auf das jeweilige Herz-Symbol. Über dieses Symbol ist der Freizeitplaner auch jederzeit in der Navigation aufrufbar. Er bietet eine strukturierte Übersicht der gemerkten Angebote nach Kategorien (Unterkünfte, Veranstaltungen, Touren, Sehenswertes & Freizeit, Gesundheit & Wellness, Gastronomie und Ausflugsziele). Die fertige Merkliste kann als PDF mit Infoseite und optional mit Kartenausschnitt heruntergeladen oder ausgedruckt werden. Egal ob Ferienbesuch oder Kuraufenthalt, Shoppingtrip oder Kulturausflug, so haben Besucher/innen und Einwohner/innen ihre ausgewählten Kurstadterlebnisse mit den wichtigsten Informationen wie Adressen, Öffnungszeiten etc., immer parat, wenn sie in Bad Nauheim unterwegs sind. Das Teilen des Freizeitplaners per E-Mail oder WhatsApp ist ebenfalls möglich.Harald Hock, Geschäftsführer der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, ist überzeugt von dem neuen digitalen Angebot: „Ich freue mich, dass wir einen weiteren zeitgemäßen Service für die Gäste und Menschen vor Ort anbieten und sie nun ihre Freizeit in Bad Nauheim bequem online planen können. Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir jedem ans Herz legen, den Planer als Download zu nutzen und nur bei Bedarf auszudrucken.“Der Bad Nauheim Freizeitplaner ist unter www.bad-nauheim.de/... aufrufbar.