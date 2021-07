Klaus Doldinger, Kabarett und kubanische Rhythmen

Am 22. Juli startet die Reihe mit dem Comedy-Duo „Simon & Jan“. Die preisgekrönten Liedermacher lösen mit ihrem neuen Programm "Alles wird gut" die Probleme der Menschheit – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dabei tun die beiden genau das, wofür man sie kennt und liebt: Sie balancieren auf der Borderline nachts um halb eins durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt, jodeln gegen ungezähmten Fleischkonsum und begleiten unsere Spezies vor das letzte Gericht.Am 29. Juli kommen „Tatort“-Fans auf ihre Kosten, denn der Komponist der Titelmelodie, Klaus Doldinger, kommt nach Bad Nauheim. Die markante „Tatort“-Melodieführung steht Pate für beinahe alles, was Doldinger seit 1970 mit seiner Band Passport formuliert. Eindrücklich zeichnet „The First 50 Years of Passport“ die vielen unterschiedlichen musikalischen Wege und Verbindungen, komprimiert auf einem Album, nach, die Klaus Doldinger und seine zahlreichen Bandkollegen im Laufe des letzten halben Jahrhunderts beschritten und fanden. Neu gemastert, erstrahlen die Stücke mehr denn je und nehmen den Zuhörer auf eine intensive Reise in die Geschichte von Passport.Tickets für die Sommer-Reihe gibt es online unter www.bad-nauheim.de oder bei der Tourist Information, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0, info@bad-nauheim.de