In Wellness baden

Seit 19. Dezember 2023 ist die hessische Kurstadt Bad Nauheim – bekannt durch den Sprudelhof - Europas größtes, geschlossenes Jugendstilensemble - um ein Wahrzeichen reicher: Die neue Sprudelhof Therme öffnete Ihre Pforten.Das moderne Wellnessparadies auf 800 m, das sich harmonisch in die historische Kulisse des Sprudelhofs einfügt, verspricht Entspannung auf ganzer Linie. Erleben Sie bei einem Bad in der Sprudelhof Therme die wohltuende Kraft der Bad Nauheimer Sole, die seit langem als lokales Heilmittel mit vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt ist.Neben einem Intensiv-Sole- und einem Thermalbecken gibt es zudem Sprudel-, Bewegungs- sowie mehrere Heiß- und Kaltbecken. Im Außenbereich wartet ein großzügiges Schwimmbecken mit 28° C warmem Wasser sowie ein Warm-Außenbecken mit einer Wassertemperatur von 30°C bis 35°C. Auch der SaunaGarten der Therme direkt am beeindruckenden Bad Nauheimer Jugendstilensemble verspricht Erholung pur. Neben einer Kräuter- und einer PanoramaSauna dürfen sich die Gäste auf das magische Ambiente in der TurmSauna freuen, das es so nur in der Bad Nauheimer Sprudelhof Therme gibt.Als weiteres Alleinstellungsmerkmal bietet die Therme das „Bad Nauheimer Baderitual". Ein durchdachter Mix aus Entspannung und Belebung erwartet die Besucher ab Januar 2024 und kombiniert verschiedene Anwendungen: Sole-Peloid-Anwendungen, ein Dampfbad, eine Regendusche, eine Kurzmassage mit Rosenöl, Ruhephasen sowie ein Fußbad und trockene Wärme im Heißluftraum – Glückgefühle satt für Körper, Geist und Seele.Ende 2024 wird die Therme an das Badehaus 2 des historischen Sprudelhofs angeschlossen, welches als Kurmittelhaus genutzt wird. Das Angebot im Therapiebereich wird neben Sole-Wannenbädern auch Kneippsche Güsse, Kneippsche Arm- und Fußbäder sowie Massagen und manuelle Therapien umfassen. Zusätzliche Saunen und Behandlungsräume erweitern das Wellnessangebot der Sprudelhof Therme. Hier erwarten Sie zusätzliche Quellen der Entspannung für eine unvergessliche Auszeit.Alle Infos zur Therme gibt es unter www.sprudelhoftherme.de Infos zu Bad Nauheim, z.B. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es unter www.bad-nauheim.de