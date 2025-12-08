European Home of Elvis Presley
Bad Nauheim startet mit zwei Elvis-Highlights ins Jahr 2026
Presley & Cash Birthday Bash Festival: Authentische Musik-Legenden live erleben
Vom 13. bis 15. Februar 2026 verwandelt sich Bad Nauheim in eine Pilgerstätte für Fans legendärer Musik. Das Dennis Jale Management präsentiert zum 91. Geburtstag des King of Rock'n'Roll ein außergewöhnliches Festival mit Original-Musikern von Elvis Presley und Johnny Cash im Jugendstiltheater des Hotel Dolce by Wyndham.
Den Höhepunkt bildet die Show mit den „Original Musicians of Elvis": Glenn D. Hardin, Royce Taylor von den Imperials, Craig Morris, Ginger Holladay, Donna Rhodes und Paul Leim – jene Künstler, die Elvis' größte Hits der 1970er Jahre in den legendären American Sound Studios und Stax Studios in Memphis prägten. Als besonderer Gast wird Donna Presley, die Cousine des Kings, persönliche Geschichten aus Elvis' privatem Umfeld in Graceland teilen.
Das „Johnny Cash Special" mit The Tennessee Four & Thomas Gabriel, dem Enkelsohn der Country-Legende sowie Original-Bandmitgliedern wie Kerry Marx und Paul Leim, verspricht ebenso authentische Konzerterlebnisse. Ein Gospel Brunch und Meet & Greet beschließen das Festival-Wochenende.
Priscilla Presley kehrt nach Bad Nauheim zurück
Am 14. März 2026 erwartet Bad Nauheim einen weiteren Höhepunkt: „An evening with Priscilla Presley" im Jugendstiltheater. Nach den bewegenden Tagen im Frühjahr 2025 kehrt Elvis' große Liebe für eine exklusive Talkshow in die Stadt zurück, die für sie und Elvis eine so besondere Bedeutung hatte.
In intimer Atmosphäre spricht Priscilla mit großer Offenheit über ihr Leben an der Seite von Elvis, die Zeit nach der Trennung und ihren eigenen erfolgreichen Weg als Schauspielerin, Geschäftsfrau und Autorin. Ein besonderer Höhepunkt ist die Vorstellung ihres neu geschriebenen Buches, das sie persönlich mitbringt. Fans haben zudem die Möglichkeit, Priscilla bei einem exklusiven Meet & Greet näher kennenzulernen.
Mit diesen beiden außergewöhnlichen Events unterstreicht Bad Nauheim 2026 erneut seine einzigartige Stellung als European Home von Elvis Presley und bietet Fans weltweit unvergessliche Begegnungen mit der Musik-Legende und den Menschen, die ihr Leben prägten.
Höhepunkt des Elvis-Jahres 2026 wird wieder das European Elvis Festival vom 14. bis 16. August sein, das Bad Nauheim zum internationalen Treffpunkt der Elvis-Community macht.
Tickets und Information
Tickets zu allen Events gibt es in der Tourist Information Bad Nauheim, online unter www.bad-nauheim.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.