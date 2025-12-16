David Garrett, Dick Brave, Priscilla Presley & Co
Events 2026 in Bad Nauheim
14. März 2026, Priscilla Presley
Priscilla Presley, die wohl berühmteste Musikergattin, besucht im kommenden Frühjahr das hessische Bad Nauheim. Damit kehrt die Ex-Frau des King of Rock'n'Roll an den Ort zurück, an dem sie als 14-Jährige Elvis Presley kennenlernte. Am 14. März 2026 wird sie im Jugendstil-Theater des Hotels Dolce by Wyndham Bad Nauheim exklusiv aus ihrem Leben erzählen. Tickets für die Show „An evening with Priscilla Presley“, auch optional mit Meet&Greet, sind ab sofort unter www.bad-nauheim.de/priscilla-presley erhältlich.
16. Juli 2026, David Garrett und Band
Der internationale Weltstar David Garrett wird am 16. Juli bei der Bad Nauheimer Sommerreihe zu Gast sein. Der Stargeiger tritt mit seiner Band bei der beliebten Open-Air-Konzertreihe in der atemberaubenden Kulisse der Trinkkuranlage auf. Eintrittskarten gibt es online unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe.
6. August 2026, Barclay James Harvest feat. Les Holroyd
Barclay James Harvest starteten in den 1960er-Jahren ihre musikalische Erfolgsgeschichte und erzielten mit Hits wie „Hymn“ und „Life is for Living“ international zahlreiche Charterfolge. 1998 löste sich die Ursprungsband auf und Les Holroyd gründete mit Mel Pritchard die durch weitere Musiker verstärkte Band Barclay James Harvest featuring Les Holroyd. Im kommenden Sommer 2026 treten sie open air in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage auf. Konzertttickets gibt es online unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe.
15. August 2026, Dick Brave
Bad Nauheim gilt als „European Home“ von Elvis Presley und veranstaltet jährlich das European Elvis Festival. Die charismatische Rockabilly-Legende Dick Brave ist beim Elvis Festival 2026 das Highlight und tritt am Samstag, den 15. August, open air in der Trinkkuranlage auf. Tickets sind unter www.european-elvis-festival.de erhältlich.
Das vielfältige Kulturprogramm Bad Nauheims reicht von Open-Air-Konzerten, Kammermusik sowie Theater und Kleinkunst bishin zu Vortragsreihen, Ausstellungen, Kindertheater und Sinfonischer Musik. Das komplette Programm ist unter www.bad-nauheim.de/veranstaltungskalender einsehbar.