Bad Nauheimer Sommer-Reihe 2023

Auch 2023 steht in Bad Nauheim an allen Donnerstagen der hessischen Sommerferien wieder die beliebte Sommer-Reihe auf dem Programm: In der einzigartigen Open-Air-Kulisse der Trinkkuranlage werden insgesamt sechs namhafte Künstler zu Gast. Tickets gibt es unter www.bad-nauheim.de/sommerreihe und bei allen Reservix-VorverkaufsstellenDen Auftakt der Sommerreihe, die der Fachdienst Kultur und Sport gemeinsam mit dem Theater Alte Feuerwache (TAF) organisiert, macht am 27. Juli die Billy Cobham Band. Die Drummer-Legende hat mit seinem kraftvollen und komplexen Schlagzeug-Spiel enormen Einfluss auf die Entwicklung der internationalen Jazz- und Fusion-Jazz-Szene genommen. Gemeinsam mit seiner Band wird er nun in der Konzertmuschel der Trinkkuranlage sein spielerisches Niveau zeigen.Mit der Berliner A Cappella-Formation erwartet das Sommer-Reihe-Publikum am 3. August eine Show im Sound und Gewand eines Popkonzerts: eine Hommage an große Musik-Ikonen wie Stevie Wonder, Led Zeppelin, Phil Collins, Rihanna, Michael Jackson und viele mehr!Kubanisch wird es bei der Sommer-Reihe am 10. August: Yarima Blanco spielt das von der Gitarre abstammende Saiteninstrument „Tres Cubano“ und bringt mit ihrer Band „Son Latino“ lateinamerikanische Rhythmen nach Bad Nauheim.Am 17. August steht Boppin’B auf dem Sommer-Reihe-Programm. Das erfolgreiche Rock’n’Roll-Quintett startete seine Karriere als Rockabilly-Band mit Covern alter Songs aus den 50er Jahren. Mittlerweile setzen die Musiker verstärkt auf Eigenkompositionen und lassen Elemente aus Ska, Swing, Punk und Pop einfließen.Wolfgang Niedecken prägt seit Jahrzehnten als Solomusiker und mit seiner Band BAP die deutschsprachige Rockmusik. Nun widmet er sich gemeinsam mit dem Pianisten Mike Herting den Werken Bob Dylans. Am 24. August nimmt er das Bad Nauheimer Publikum mit auf seine „Dylanreise“.Der „Meister des deutschen Jazz-Schlagers“ ist zurück auf Tour und bildet das große Finale der städtischen Sommer-Reihe. Am 31. August wird Götz Alsmann das Publikum in der Trinkkuranlage in bekannter Marnier mit Liedern über die Liebe verzaubern.Für alle Veranstaltungen der Bad Nauheimer Sommer-Reihe gibt es Tickets für Plätze außerhalb und innerhalb des Beckens im Außengelände der Trinkkuranlage. Sind sind als klassische Einzeltickets (ab 19 Euro) oder als übertragbares Abonnement für alle sechs Konzerte (ab 130 Euro) erhältlich.Kontakt: Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0 , www.bad-nauheim.de/sommerreihe