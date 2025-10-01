Bad Nauheim bleibt Spitzenreiter

Bad Nauheim erhält zum neunten Mal das renommierte Qualitätssiegel „TOP-Kurort“ und bestätigt seine Spitzenposition als Gesundheits- und Erholungsort. In der jährlichen Bewertung des Magazins FOCUS-Gesundheit überzeugte die Gesundheitsstadt besonders durch das vielfältige Angebot an Kureinrichtungen, ihre medizinisch-therapeutische Kompetenz sowie durch ihre Naturnähe und die abwechslungsreichen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten.



Die diesjährige Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Institut Factfield durchgeführt wurde. Hierbei wurden Kurorte und Heilbäder in Deutschland auf ihre medizinischen Angebote, touristische Infrastruktur, Freizeitmöglichkeiten und natürlichen Heilmittel untersucht. Grundlage dieser Analyse waren ein detaillierter Fragebogen, den die Kurorte ausfüllten, ergänzt durch weiterführende Recherchen in öffentlichen Datenquellen.



Neue und bewährte Therapieangebote in Bad Nauheim



Die Auszeichnung kommt zu einem besonders günstigen Zeitpunkt, da Bad Nauheim sein Gesundheits- und Erholungsangebot weiter ausbaut. Die für Herbst geplante Eröffnung des Kurmittelbereichs SPA Nouveau im sanierten Badehaus 2, das direkt an die Sprudelhof Therme anknüpft, wird die Attraktivität der Stadt als Kurort weiter steigern. „Dass Bad Nauheim zum neunten Mal mit dem renommierten Qualitätssiegel ausgezeichnet wurde, zeigt einmal mehr, wie hoch die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt ist. Ob im Rahmen einer verordneten ambulanten Vorsorgekur oder als Selbstzahler - mit dem SPA Nouveau können wir unseren Gästen wieder umfangreiche Therapiemöglichkeiten anbieten“, erklärt Bürgermeister Klaus Kreß.



TOP-Reha-Kliniken aus Bad Nauheim



In der gleichen Ausgabe hat FOCUS-Gesundheit zudem die besten Reha-Kliniken Deutschlands ausgezeichnet, darunter mehrere aus Bad Nauheim: Die Median Klinik am Südpark, die Median Kaiserberg-Klinik, die Park-Klinik, die Kurpark-Klinik und das Kerckhoff-Rehabilitations-Zentrum dürfen sich künftig mit dem Titel „TOP-Rehaklinik 2026“ schmücken. „Die wiederholte Auszeichnung unserer Kliniken bestätigt Bad Nauheim als einen führenden Standort für Rehabilitation und Gesundheit.“, freut sich Steffen Schneider, Fachbereichsleiter des Kur- und Servicebetriebs der Stadt Bad Nauheim und ergänzt: „Mit der im April abgeschlossenen Sanierung des Quellenausschanks in der historischen Trinkkuranlage und der Eröffnung des Kurmittelbereichs SPA Nouveau bieten wir unseren Gästen vielfältige Möglichkeiten die natürlichen Ressourcen unserer Stadt zu nutzen, gerade auch im Hinblick auf die zusätzlichen Therapiemöglichkeiten im Rahmen einer ambulanten Badekur, die seit Juni 2021 eine Pflicht-Kassenleistung ist.“



Ein Ort für Gesundheit und Wohlbefinden



„Das FOCUS-Siegel bestätigt Bad Nauheim als attraktives Ziel für Gesundheitsurlaub. Mit unserem breiten Angebot in den Bereichen Kur, Reha, Freizeit, Sport und Kultur können wir unsere Gesundheitsstadt weiterhin erfolgreich positionieren“, zeigt sich Harald Hock, Geschäftsführer der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH zufrieden. Bad Nauheim bleibt damit ein herausragendes Beispiel für die Verbindung von traditioneller Heilbadkultur und modernen Gesundheitsangeboten und festigt seine Rolle als eine der führenden Gesundheitsdestinationen in Deutschland.

(lifePR) (