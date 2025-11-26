BNST engagiert sich für nachhaltigen Tourismus

Die Region Taunus hat 2024 die TourCert-Zertifizierung „Nachhaltiges Reiseziel“ erhalten – eine Auszeichnung, die das Engagement für verantwortungsvollen und zukunftsfähigen Tourismus in der Region unterstreicht. Die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH (BNST) unterstützt aktiv die Initiative und ist dafür nun als offizieller Partnerbetrieb des Taunus Touristik Service (TTS) ausgezeichnet worden.



Als Partnerbetrieb versteht die BNST Nachhaltigkeit als zentrale und wichtige Aufgabe und stellt sicher, dass ökologische, ökonomische und soziokulturelle Nachhaltigkeit im operativen Geschäft gestärkt werden. Dabei orientiert sich das Unternehmen klar an den Leitlinien von TourCert, zu denen unter anderem nachhaltiges Wirtschaften, faire Arbeitsbedingungen, Umwelt- und Biodiversitätsschutz sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit zählen.



Nachhaltigkeit durch gezielte Maßnahmen stärken



Die BNST lebt Nachhaltigkeit auf verschiedensten Ebenen. Dazu zählen der schonende Umgang mit Ressourcen wie Energie, Wasser oder Papier sowie die Minimierung und umweltgerechte Entsorgung von Abfall. Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen wird so weit wie möglich auf Aspekte wie Umweltfreundlichkeit, soziale Gerechtigkeit, Fairness und Regionalität geachtet. Dass Regionalität großgeschrieben wird, zeigt auch das Shop-Sortiment der Tourist Information: Hier werden viele Produkte von lokalen Erzeugern und Anbietern verkauft, was nicht nur kurze Lieferwege bedeutet, sondern auch die Wirtschaft vor Ort stärkt.



Besonders wichtig ist es der BNST, eine gute Beratung zu bieten und über nachhaltige Angebote und Leistungsträger zu informieren. So unterstützt das Team der Tourist Information Gäste dabei, Bad Nauheim und den Taunus authentisch und nachhaltig zu erleben – von der umweltfreundlichen Anreise über das Verkosten regionaler Produkte bis zum Besuch lokaler Veranstaltungen.



„Uns ist der Beitrag zu einem lebenswerten und zukunftsfähigen Bad Nauheim sehr wichtig. Wir sind uns unserer Verantwortung als Unternehmen bewusst", erklärt Harald Hock, Geschäftsführer der BNST. „Wir wollen zeigen, was bereits möglich ist und haben das ehrgeizige Ziel, in allen Bereichen nachhaltig zu arbeiten und uns stetig zu verbessern. Gemeinsam im Team prüfen wir bestehende Konzepte regelmäßig und entwickeln neue Ideen."



Mit ihrem Engagement möchte die BNST maßgeblich dazu beitragen, Bad Nauheim und den Taunus als nachhaltiges Reiseziel weiterzuentwickeln und für Gäste sichtbar zu machen. Die Anerkennung als Partnerbetrieb im Rahmen der „Destinationszertifizierung Nachhaltiges Reiseziel“ ist bis Herbst 2027 gültig. Eine erneute Prüfung muss dann erfolgreich absolviert werden.

(lifePR) (