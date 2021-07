360°-Einblick in Bad Nauheimer Hotels

Im vergangenen Jahr wurde die „Virtuelle Stadt“ als Gemeinschaftsprojekt der beiden Städte Bad Nauheim und Friedberg vorgestellt. Ab sofort ermöglicht die virtuelle Tour auch einen Blick in Bad Nauheimer Hotels. Die Karte, die sich aus Fotoaufnahmen im 360°-Radius zusammensetzt ist unter www.bad-nauheim.de/virtuell zu finden. Neben Sehenswürdigkeiten und Service finden Besucher nun auch die Rubrik Hotels, in der derzeit vier Hotelbetriebe im Stadtgebiet online einsehbar sind.Das „virtuelle Bad Nauheim“ ist seit Herbst 2020 online und bietet Touristen wie Einwohnern einen modernen Service. Ob zum Appetit holen für einen Besuch in der Gesundheitsstadt oder als konkrete Vorab-Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Parktplatz in der Nähe eines Wunschziels – die virtuelle Karte gibt einen intensiven Einblick, und das vom heimischen PC aus oder unterwegs auf dem Handy-Display.„Wir freuen uns, nun auch die ersten Hotels integriert zu haben und der virtuellen Stadt damit einen weiteren Mehrwert für unsere Gäste geben zu können“ freut sich Kerstin Schneekloth, Geschäftsführerin der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH. Die Hotelaufnahmen, inklusive Einblicke in Zimmer oder Tagungsräume, gehen unmittelbar in die Aufnahmen der Umgebung über und vervollständigen die Gesamtkarte. Weiterführende Informationen sowie Direktlinks zur Unterseite „Unterkünfte suchen & buchen“ auf der Bad Nauheimer Internetseite bieten eine optimale Möglichkeit zur Vorab-Recherche sowie einen bequemen Buchungsprozess. „Interessierte Besucher erhalten einen realistischen Eindruck von der Unterkunft und kriegen sogar noch ein Gespür von der Atmosphäre vor Ort. Bad Nauheim virtuell macht so schon das Buchen zu einem besonderen Erlebnis!“ so Kerstin Schneekloth.Da es sich um ein interkommunales Projekt gemeinsam mit Friedberg handelt, gelangt man bei der virtuellen Tour auch mit Hilfe weniger Klicks zur Stadt in der Nachbarschaft. Die Gesamtkarte wird auch künftig um weitere Aufnahmen aus Bad Nauheim und Friedberg ergänzt.