23. European Elvis Festival in Bad Nauheim

Vom 15. bis 17. August steigt in Elvis „European Home“ Bad Nauheim einmal mehr das European Elvis Festival.Im August steht Bad Nauheim ganz unter dem „Spirit" des Jahrhundertkünstlers, der seinen privaten Wohnsitz in der Kurstadt hatte, während er von 1958 bis 1960 seinen Militärdienst in den Ray Barracks in Friedberg absolvierte. Der städtische Fachdienst Kultur und Sport und die Elvis Presley Gesellschaft e.V. (EPG) präsentieren auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm.Zum 23. European Elvis Festival werden Sam Budja, Norbert Putnam, Linda Thompson und The Silverettes erwartet. Sam Budja ist international bekannt als Frontman der Rockabilly-Coverband „The Baseballs“ und wird am Samstagabend als Solist live und Open-Air zusammen mit der EEF-Band in der Konzertmuschel der Trinkkuranlage performen. VIP Gast bei der Show wird der Bassgitarrist Norbert Putnam sein. Das Rockaybilly-Trio „The Silverettes“ wird das Publikum am Sonntag bei ihrem Live-Konzert in der Trinkkuranlage begeistern. Die „Rockabellas“, wie sich selbst auch nennen, durften bereits als Vorgruppe bei Konzerten von TheBossHoss und Dick Brave & the Backbeats auftreten. Bei der Celebration Night am Freitagabend in der Trinkkuranlage wird der Gewinner des Music Contests von 2024 „E!vis & the Hipshooters“ auftreten. Begleitet wird der Elvis-Performer Carsten Keber von seiner Band „The Hipshooters".Elvis‘ ehemalige Lebensgefährtin Linda Thompson wird bei der Talkshow am Samstag ihre persönlichen Erinnerungen an ihren berühmten Ex-Freund mit den Fans teilen. Linda Thompson war in den 1970er Jahren über vier Jahre lang die Frau an Elvis Seite. Erfolgreich wurde sie als Songwriterin und arbeitete für Weltstars wie Celine Dion, Barbra Streisand und Whitney Houston. Bei der Talkshow am Sonntag wird der Bassgitarrist und Produzent Norbert Putnam den Fans Rede und Antwort stehen. Zwischen 1970 und 1973 wirkte er bei insgesamt fünf Studio-Sessions von Elvis mit und spielte dabei bei 122 Elvis-Songs den Bass.Die Hauptlocations des Festivals in Bad Nauheim sind das direkt am Kurpark gelegene Hotel Dolce und die Trinkkuranlage im Stadtzentrum. Im Dolce erwartet die Besucher unter anderem ein Fan-Markt, die Classic Car-Ausstellung, eine Modenschau, Ausstellungen sowie der Music-Contest, bei dem Bands und Einzelkünstler mit ihren Interpretationen von Elvis-Songs den Ausnahmekünstler und seine Musik ehren. Die Trinkkuranlage bietet mit ihrer Konzertmuschel beste Voraussetzungen für die Elvis-Party am Freitagabend sowie die großen Konzerte am Samstag und Sonntag.Facettenreich präsentiert sich auch das umfangreiche Rahmenprogramm des Festivals: Neben Gästeführungen durch die Stadt „Elvis - der King in Bad Nauheim“, wird die Auto-Parade „Classic Cars on Tour“ am Samstag durch Bad Nauheim nach Friedberg ein besonderer Besuchermagnet sein. Am verkaufsoffenen Sonntag laden die Geschäfte in der Innenstadt ab 12 Uhr zum Einkaufsbummel ein.Festival-Tickets und alle Infos zum Programm des 23. European Elvis Festival gibt es online unter www.european-elvis-festival.de , bei allen Reservix Vorverkaufsstellen sowie in der Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0.