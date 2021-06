19th European Elvis Festival im August

Endlich ist es wieder soweit: In diesem Jahr kann das 19th European Elvis Festival vom 13. bis 15. August in Bad Nauheim stattfinden. Ab kommendem Montag, den 14. Juni, sind die Festival-Tickets bei der Tourist Information Bad Nauheim und online erhältlich.Der städtische Fachdienst Kultur und Sport und die Elvis Presley Gesellschaft e.V. (EPG) präsentieren wieder ein abwechslungsreiches Programm, das hauptsächlich Open Air und unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln stattfindet. Mit den zwei Festivalzentren in der Trinkkuranlage und dem Hotel Dolce gibt es ausreichend Platz, um den Besuchern einiges zu bieten.Geprägt ist das Festival natürlich von der Musik des King of Rock’n’Roll. Als Highlight am Samstagabend steht Jim „The King“ Brown auf der Open Air Bühne der Trinkkuranlage und heizt dem Publikum mit der „American Sound Show“ ein. Ein weiteres Highlight des Festivals ist die Gospelshow „Stand By Me“ am Sonntagmittag. Jim Brown entführt das Publikum musikalisch in eine Kirche nach Memphis.Der jährliche Music-Contest sorgt im Festivalzentrum Hotel Dolce für gute Stimmung. Bands und Einzelkünstler werden mit ihren Interpretationen von Elvis-Songs den Ausnahmekünstler und seine Musik ehren. Die Gewinner des Contests von 2019 „Elvis´56“ werden auf der Elvis-Party am Freitagabend in der Konzertmuschel der Trinkkuranlage auftreten.Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die lebensgroße Bronzestatue von Elvis auf der Usa-Brücke, die an diesem Wochenende von Fans und Besuchern bestaunt werden kann. Mit Fan-Markt, Classic Cars-Ausstellung und -parade, Foto- und Art-Exhibition, Filmvorführungen und weitere Angeboten bieten die beiden Festivalzentren doppeltes Vergnügen. Abwechslungsreich ist auch das Rahmenprogramm: Neben der Führung „Elvis - der King in Bad Nauheim“ und Programmpunkten wie „Print a Flag“ ist die Präsentation eines Modells aus der 1971er-Reihe der Luxuskarrosse Stutz Blackhawk, wie Elvis ihn seinerzeit fuhr, besonderer Besuchermagnet.Leben und Zeitgeist der „Swinging sixties“ erlebt auch die Bad Nauheimer Innenstadt, wenn „Stars & Stripes“ ihren Weg in die Geschäfte und Cafés finden. Walking Acts, Straßenmusiker und ein gastronomisches Angebot machen den Bummel durch die Stadt perfekt. Am verkaufsoffenen Sonntag präsentiert sich die Innenstadt als „Shopping Mall“ ab 12 Uhr zum Einkaufsbummel ein.Festival-Tickets gibt es ab 14. Juni online unter www.european-elvis-festival.de sowie bei der Tourist Information Bad Nauheim, In den Kolonnaden 1, Tel. (06 032) 92 992-0.