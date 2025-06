Zum 25. Mal: Töpfermarkt in Bad Bevensen!

Seit fast einem Vierteljahrhundert ist er ein fester Termin im Kalender aller Keramikliebhaber*innen: der Töpfermarkt in Bad Bevensen. Was 2001 als kleine Idee begann, hat sich zu einem der schönsten Märkte seiner Art in Norddeutschland entwickelt und das zum 25 Mal in diesem Jahr!

Hinter all dem steht eine Frau mit Herz und Handwerk im Blick: Birgit Rehse, die Initiatorin und langjährige Organisatorin des Markts.



Eine Idee aus Leidenschaft

„Die Kurverwaltung suchte damals nach einer neuen Outdoor-Veranstaltung für den Kurpark“, erinnert sich Birgit Rehse an die Anfänge. „Etwas, das tagsüber Besucher anzieht und sich gleichzeitig harmonisch in den Park einfügt.“ Als leidenschaftliche Keramikliebhaberin brachte sie den Vorschlag eines Töpfermarkts ins Spiel. Über 45 Keramikerinnen und Keramiker aus ganz Deutschland reisen jedes Jahr an und präsentieren ihre liebevoll handgefertigten Werke – von Gebrauchskeramik bis zu ausgefallenen Unikaten.



Von 20 Ständen zur etablierten Größe

„Im ersten Jahr hatten wir gerade einmal 20 Stände“, erzählt Rehse. „Ich wusste ja nicht einmal, wie man Aussteller findet!“ Mit viel Recherche, Enthusiasmus – und wachsender Erfahrung – wuchs der Markt schnell. Über die Jahre kamen mehr als 1.000 Adressen zusammen, heute gilt der Markt als feste Größe in der Szene. „Dass viele Aussteller*innen Jahr für Jahr wiederkommen, zeigt, dass der Markt funktioniert – auch wirtschaftlich.“



Sie schätzt: Pro Veranstaltung wechseln Waren im Wert von 35.000 bis 50.000 Euro den Besitzer. Kein Wunder also, dass viele Töpfer*innen trotz Konkurrenzdruck und Nachwuchssorgen gerne wiederkehren.



Natürlich gab es auch Herausforderungen – vor allem das Wetter. „Zum fünfjährigen Jubiläum wollten wir mit einer Lichtshow zu den ‚vier Elementen‘ starten – der leider im Regen unterging“, erzählt Rehse. Besonders legendär: der „Sabinensee“. „Einmal regnete es so stark, dass sich auf der Wiese ein kleiner See bildete – genau da, wo die Stände von drei verschiedenen Töpferinnen mit demselben Namen ‚Sabine‘ standen.“

Trotz solcher Anekdoten, oder gerade deswegen, hat der Markt seinen ganz eigenen Charme. Und die Töpfer*innen? Die reisen inzwischen nicht ohne Gummistiefel an.



Der Park als heimlicher Star:

Was macht den Markt so besonders? „Der Kurpark ist tatsächlich unser heimliches Erfolgsrezept“, sagt Rehse. „Im Gegensatz zu lauten Innenstadtplätzen bietet er eine ruhige, grüne Kulisse. Die Besucher*innen können sich ganz auf die Keramik konzentrieren. Für die Aussteller ist es ein wunderschöner Ort, um ihre Arbeiten zu zeigen.“

Das Publikum verändert sich: „Immer mehr junge Menschen und Familien interessieren sich für handgemachte Keramik. Es geht ihnen um Qualität, Nachhaltigkeit und Individualität – Werte, die das Töpferhandwerk verkörpert.“



Blick in die Zukunft

Ob der Markt noch weitere 25 Mal stattfindet? „Ich hoffe sehr auf ein 50. Mal Töpfermarkt“, sagt Birgit Rehse. „Aber dafür braucht es unsere Wertschätzung für dieses alte Handwerk – und die Menschen, die es mit Leidenschaft betreiben.“



Eines ist klar: Der Töpfermarkt in Bad Bevensen ist mehr als eine Veranstaltung – er ist eine Herzensangelegenheit, ein Ort des Austauschs, der Inspiration und der stillen Schönheit.

