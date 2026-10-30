Weihnachtliches Mitmachtheater

Ein Schlitten, drei unterschiedliche Wünsche und Weihnachten steht vor der Tür: Mit seinem Stück „Der Weihnachtsschlitten“ kommt Martin Bruck-Peters am Sonntag, 20. Dezember 2026, um 15.00 Uhr ins Kurhaus Bad Bevensen. Bruckis Puppentheater lädt Kinder ab vier Jahren und ihre Begleiterinnen und Begleiter zu einer weihnachtlichen Geschichte ein, bei der das junge Publikum mithelfen darf.



Die Geschichte beginnt in einer Erdhöhle: Hexelinchen und der Drache frieren jämmerlich. Auf der Suche nach trockenem Holz für ein wärmendes Feuer wagen sie sich ans Tageslicht. Dort entdecken sie einen Schlitten, den sie kurzerhand zu Brennholz machen wollen. Was die beiden nicht wissen: Der Weihnachtsmann braucht genau diesen Schlitten, um die Geschenke zu den Kindern zu bringen. Als dann auch noch der Räuber auftaucht und den Schlitten zum Rodeln haben möchte, wird es turbulent. Jetzt muss der Kasper eingreifen. Doch lässt sich eine Lösung finden, mit der alle gut leben können?



Mit Mut und Zuversicht stellt sich der Kasper der Herausforderung – auch wenn zunächst noch völlig unklar ist, wie sie sich lösen lässt. Dabei braucht er die Unterstützung anderer Figuren und Tiere und natürlich die Hilfe der zuschauenden Kinder. Sie dürfen anfeuern, warnen, Vorschläge machen und Fragen stellen. Aus dem Austausch zwischen Bühne und Publikum entsteht jedes Mal eine neue, einmalige Aufführung.



Seit mehreren Jahren gastiert Martin Bruck-Peters kurz vor Heiligabend mit einem weihnachtlichen Stück im Kurhaus Bad Bevensen. Auch außerhalb der Weihnachtszeit ist der Puppenspieler mit seinen selbst geschriebenen Geschichten an verschiedenen Orten im Landkreis Uelzen zu erleben. Im Mittelpunkt stehen verständliche Probleme und die gemeinsame Suche nach einer Lösung.



Eintrittskarten für die Aufführung am vierten Advent gibt es bei der Tourist-Information im Kurhaus, bei allen Reservix-Agenturen, online bei Reservix sowie an der Tageskasse.

(lifePR) (