Traditionelle Marschmusik und bekannte Titel aus mährischer und böhmischer Blasmusik

Die Egerländer Besetzung des Heeresmusikkorps Hannover spielt wieder für einen guten Zweck in Bad Bevensen, ein Benefizkonzert zugunsten derbei schönem Wetter findet das Konzert auf der Außenbühne des Kurhauses statt. Die Egerländer Besetzung des Heeresmusikkorps Hannover lädt zu einem Open-Air-Benefizkonzert auf die Kurhausterrasse in Bad Bevensen ein. Unter der Leitung von Dirigent Hauptfeldwebel Kai Kirschner erwartet das Publikum ab 18:00 Uhr ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.Das Ensemble präsentiert traditionelle Marschmusik sowie bekannte Titel aus der mährischen und böhmischen Blasmusik. Die Musikerinnen und Musiker, oft in zünftiger Tracht, sorgen mit ihrer Spielfreude und musikalischen Vielfalt für beste Unterhaltung.Der Erlös des Konzerts kommt der „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien des Bundeswehr-Sozialwerks e.V.“ zugute. Diese Initiative unterstützt seit über 50 Jahren Kinder und Familien von Bundeswehrangehörigen in schwierigen Lebenssituationen. Die Spenden ermöglichen unter anderem behindertengerechte Umbauten, medizinische Hilfsmittel und betreute Freizeiten für Kinder mit Beeinträchtigungen.Tickets: Erhältlich in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter www.bad-bevensen.de an der Abendkasse.Genießen Sie einen musikalischen Abend unter freiem Himmel und unterstützen Sie gleichzeitig eine gute Sache. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen gelungenen Konzertabend. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Kurhaus statt.