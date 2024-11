Tagesangebote Januar 2025

.

MONTAG



Neujahrswanderung

Montag, 01. Januar, 12:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Das neue Jahr hat begonnen und die festlichen Tage sind vorbei. Gehen Sie mit auf eine Neujahrswanderung und starten Sie das neue Jahr mit guten Vorsätzen.

Die Strecke geht durch die winterlichen Wälder und Wiesen, entlang der Ilmenau.

Dauer der Wanderung ca. 4-5 Stunden. Proviant ist bitte mitzubringen.



Vollmondwanderung

Montag, 13. Januar, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.

Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.



DIENSTAG



Yoga

Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



MITTWOCH



Fitness für die grauen Zellen

Mittwoch, 15.+29. Januar, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus

Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!



Krimiwanderung

Mittwoch, 07. Januar, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher!

Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



Rückenfit

jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



FREITAG



Yoga

jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information

Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



SAMSTAG



Qigong

Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information

Dieses Angebot beinhaltet verschiedene einfache Übungen aus der chinesischen Medizin im Einklang mit den Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Alles finden wir in der Natur und in unserem Körper wieder.

Jedes Element ist ein Organ zugeordnet und es wird sich im Laufe der Meridiane gedehnt und gestreckt.

Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.





