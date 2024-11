Tagesangebote Dezember 2024

MONTAG



Winterliche Kurparkführung



Montag, 02.+09.+16.+23. Dezember, 14:00 Uhr Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Im Dezember wird einmalig wieder die beliebte Führung von Christiane Wittkowski durch den Kurpark angeboten. Auch in dieser Jahreszeit bietet die Natur viel und eine Führung zeigt die Besonderheiten des Kurparks im Winter.



Tanz- und Körpertherapie



Jeden Montag, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Leichtfüßig von Kopf bis Fuß bewegt



Bei diesem Gesundheitsangebot lernen Sie Ihrem eigenen Bewegungsimpuls zu folgen. So kann sich Festgehaltenes und Blockiertes im Körper und in den Gelenken lösen und zu einem fließenden Tanz werden.



Wohlsein breitet sich aus, Kreativität wird angeregt. Der Einstieg zum eigenen Tanz wird über Wahrnehmungsübungen und einer Bewegungsmeditation angeleitet.



Dieses kann zu einer persönlichen Ressource des Alltags werden, indem es die psychische Gesundheit und Widerstandskraft in stressigen Zeiten wiederherstellt, es stabil hält und stärkt.



Die Teilnahme ist für alle Altersgruppen möglich!



DIENSTAG



Yoga



Jeden Dienstag, 16:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt. Krimiwanderung Dienstag, 03. Dezember, 15:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information Schlüpfen Sie in die Rolle eines Ermittlers, denn bei der Spurensuche durch unser idyllisches Bad Bevensen gilt es einen grausamen Kriminalfall zu lösen. Sammeln Sie Beweise, recherchieren Sie in der Gruppe die Zusammenhänge und mit kriminalistischem Spürsinn werden Sie den Fall lösen- todsicher! Die Gästekrimiwanderung ist eine Erlebnistour mit Spaß und vielen Infos rund um die Verbrecher.



MITTWOCH



Fitness für die grauen Zellen



Mittwoch, 11. Dezember, 09:30+10:45 Uhr, Tagungsraum im Kurhaus



Geistig fit bis ins hohe Alter – wer hat diesen Wunsch nicht? Namen, Gesichter, Zahlen, Vorgänge… Eine große Menge tagtäglicher Informationsflut erfordern beruflich wie privat effektive Strategien zur sicheren Verarbeitung und Anwendung. Mit abwechslungsreichen Übungen und mit viel Spaß kann jeder Teilnehmer beim ganzheitlichen Gedächtnistraining etwas für seine geistige Fitness tun. Man lernt seinen aktiven Wortschatz zu erweitern, seine Wahrnehmung zu stärken, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und die Merkfähigkeit zu verbessern. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre kann jeder im Austausch mit Gleichgesinnten ohne spezielle Vorkenntnisse neue Interessensgebiete erschließen. Ganz ohne Leistungsdruck macht das Denken einfach Spaß!



Rückenfit



jeden Mittwoch, 17:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Um schmerzfrei stehen, sitzen oder laufen zu können, muss die Rückenmuskulatur gut ausgebildet sein. Beim „Rückenfit“ werden gezielt Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur angewendet, um die Beweglichkeit zu verbessern, Rückenleiden zu lindern, aber auch um die Haltung zu bessern. Nebenbei wird das Training durch den Einsatz von Musik motivierend unterstützt. Fitness-Instruktor Roland Kirchinger bietet ein ganzheitliches Bauch- und Rückenprogramm an, um Ihre wirbelsäulenstabilisierende Muskulatur zu mobilisieren und zu kräftigen. Damit Sie sich gesund und rundum wohlfühlen. Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



DONNERSTAG



Lachyoga



jeden Donnerstag, 11:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Monika Budig zeigt, wie gut herzhaftes und ausgiebiges Lachen helfen kann. Frau Budig ist Lachtrainerin und hat ihre Ausbildung in "Lachyoga" bei dem indischen Arzt Dr. Kataria absolviert. Lachyoga (Hasya Yoga) ist eine Methode, um gemeinsam miteinander zu lachen, uns gegenseitig anzustecken. Wir brauchen keinen Grund zum Lachen, wir brauchen etwas Mut und ein wenig Fantasie. Am Anfang lachen wir vielleicht etwas gekünstelt, aber nach einiger Zeit lachen wir mit unserem ganzen Wesen. Nicht nur körperlich fühlen wir uns danach wohler, sondern auch seelisch. Wir gehen positiv und mit einem Lächeln in den Alltag und nehmen das Leben nicht mehr so schwer. Seien sie mutig, trauen Sie sich und kommen zum Lachyoga.



Fit fürs Alter



Donnerstag, 14.+21.+28. Dezember, 15:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Wir gehen, stehen, sitzen, denken und lachen. Übungen für Körper und Geist.



Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und Sportschuhen und bringen Sie ein Handtuch und ein Getränk mit.



FREITAG



Yoga



jeden Freitag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.



Bitte kommen Sie in bequemer Sportkleidung und bringen ein Handtuch mit. Matten werden gestellt.



Weihnachtliches Lüneburg (Vorherige Anmeldung erforderlich)



Freitag, 06.+20. Dezember, 12:00 Uhr, Abfahrt: vor dem Kurhaus



In der Adventszeit haben interessierte Gäste die Möglichkeit die Hansestadt Lüneburg in ihrem weihnachtlichen Glanz zu besuchen. Der Ausflugsbus bringt die Gäste direkt vor das Rathaus in Lüneburg. Von dort aus beginnt die Stadtführung durch die historische Altstadt, deren prachtvolle Häusergiebel zur Weihnachtszeit im Licht erstrahlen. Im Anschluss lässt sich der Besuch perfekt mit einem Einkaufsbummel durch die weihnachtlich geschmückten Straßen in idyllischer Atmosphäre zwischen den roten Backsteinhäusern verbinden. Am frühen Abend kehrt der Bus dann wieder zum Kurhaus Bad Bevensen zurück.



Abfahrt in Bad Bevensen ist um 12.00 Uhr vor dem Kurhaus. Abfahrt in Ebstorf ist um 11:30 Uhr am Domänenplatz. Rückfahrt ist um 16:00 Uhr, die Ankunft in Ebstorf ist gegen 17:00 Uhr, in Bad Bevensen gegen 16:30 Uhr. Im Preis enthalten: Busfahrt, Stadtführung



SAMSTAG



Qigong



Jeden Samstag, 10:00 Uhr, Treffpunkt: in der Tourist-Information



Qigong lehrt uns, mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen und gleichzeitig mit dem Himmel verbunden zu sein. Die Übungen werden in der traditionellen chinesischen Medizin zur Stärkung und Harmonisierung der Lebensenergie angewendet. Mit ruhigen fließenden Bewegungen lernen wir, unseren Körper zu entspannen. Qigong trainiert den Körper aktiv und ganzheitlich. Dabei können die natürliche Lebendigkeit, Vitalität, eine energievolle Ausstrahlung und kraftvolles Auftreten entwickelt und bewahrt werden. Qigong-Übungen können überall, zu jeder Zeit und von Menschen aller Altersstufen praktiziert werden. Qigong ist eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen und Mitmachen.



Siebenstern-Rundgang



Samstag, 07.+14.+21. Dezember, 17:00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Brückenstrasse, Höhe Neptun-Brunnen



Er ist in fast jedem Haushalt in Bad Bevensen zu finden, schmückt im Advent Fenster und Auslagen und gehört zum Heilbad in der Heide wie die Therme und die Kirche — der gedrechselte "Siebenstern".



Bei diesem Rundgang erfahren Sie, wie der Siebenstern seinen Weg nach Bad Bevensen gefunden hat und wie es zu dem Brauchtum der "Siebenstern-Gottesdienste" in Bad Bevensen kam. Genießen Sie Bad Bevensen im Lichterglanz und lassen Sie sich von der winterlichen Atmosphäre verzaubern.



Vollmondwanderung



Samstag, 14. Dezember, 19:00 Uhr, Treffpunkt: vor der Tourist-Information



Wanderungen im Licht des Vollmonds haben schon fast eine magische Anziehungskraft. Wälder, Wiesen, Wege – alles erscheint mystisch verzaubert. Die Teilnehmer wandern gut zwei Stunden durch die Heide- und Auenlandschaft um Bad Bevensen.



Unter der ortskundigen Leitung von Christiane Wittkowski können die Teilnehmer das nächtliche Ambiente mit Vollmond genießen.



Sonntag



Fahrt mit dem Bürgerbus zum Weihnachtsmarkt nach Ebstorf (Vorherige Anmeldung erforderlich)



Sonntag, 01. Dezember, 14:30 Uhr, Abfahrt: Haltestelle vor dem Kurhaus



die Rückfahrt erfolgt um 17:30 Uhr ab Ebstorf



Fahrtkosten: 8,- € Hin- und Rückfahrt





