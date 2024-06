Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr lädt das Festival TAMM - Tage Alter Musik Medingen auch in diesem Jahr wieder zu einer musikalischen Zeitreise ein. Vom Donnerstag, 15. August bis zum Sonntag, 18. August 2024, findet in der Heideregion das Fest der Extraklasse mit Musik aus Renaissance und Barock statt.Das Zusammenspiel von dem frühklassizistischen Gebäude des Klosters Medingen, der einzigartigen Atmosphäre der Medinger Natur- und Kulturlandschaft und der hohen Kunst international renommierter Musiker und Musikerinnen wird dem Publikum ein einzigartiges Erlebnis bieten.Das Programm richtet sich an Musikliebhaber und Liebhaberinnen, die offen für sinnliche Erfahrungen mit Alter Musik in historischem Ambiente sind. Zum Auftakt der Tage Alter Musik Medingen, am 15. August findet ein informativer Vortrag über die Alte Musik von dem künstlerischen Leiter und Initiator Professor Peter Holtslag statt. Anschließend kann die perfekte Akustik der Klosterkirche bei dem Eröffnungskonzert„italienischer Musik am polnischen Hof“ erfahren werden. An den weiteren Tagen folgen Konzerte für die ganze Familie, Abendkonzerte und ein Rahmenprogramm im Vorsaal der Kirche. Bevor das musikalische Programm an den späten Nachmittagen und Abenden beginnt, kann an allen Tagen des Festivals das Kloster vorab mit seinen Schätzen und seiner Historie durch Führungen von den Klosterdamen entdeckt und kennengelernt werden. Unter dem Sonnensegel werden Kaffee und Kuchen, ausgewählte Speisen und Bio-Weine des regionalen Herstellers Witt-Wein angeboten, die vor, nach und während der Aufführungen an den stimmungsvollen Sommerabenden genossen werden können.An seinem neuen Wohnort Bad Bevensen möchte der Niederländer jungen Musikern eine Bühne bieten und internationales Flair zur Kulturlandschaft beitragen und im Kloster Medingen hat er die perfekte Bühne für sein Vorhaben gefunden. Neben dem Bevenser Kulturverein, dem Kloster Medingen, der künstlerischen Leitung Holtslag, ist die Bad Bevensen Marketing GmbH Unterstützer bei der Ausrichtung des Projekts. Weitere Förderer des Festivals: Klosterkammer Hannover, NDR-Musikförderung Niedersachsen, Niedersächsische Sparkassenstiftung, Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg, Lüneburger Landschaftsverband und Rotary Club Uelzen.Auftakt des Festivals ist die feierliche Eröffnung am Donnerstag, den 15. August um 18:30 Uhr mit einem Kurzvortrag von Prof. Holtslag „Über Alte Musik“. Zur Einstimmung beginnt ab 16:30 Uhr im Klostergarten ein Empfang. Ab 18:00 Uhr können die Gäste der Cellomusik von Adriano da Silva Trarbach lauschen. Das Ensembles Capella dell Halla startet um 19:30 Uhr in der Klosterkirche mit dem Eröffnungskonzert "Italienische Musik am polnischen Hof".Am Freitag, den 16. August beginnt der Festivaltag mit einem Empfang und Kulinarischem ab 16:30 Uhr auf dem Klostergelände. Ab 18:00 Uhr gibt es ein Familienkonzert der Musikschule Uelzen. Um 18:45 Uhr können die Gäste zu Weinund Häppchen die Cellomusik von Adriano da Silva Trarbach im Vorsaal der Klosterkirche genießen. Ab 19:30 Uhr findet ein Abendkonzert bei Kerzenlicht von der La Protezione della Musica statt.Der Samstag, 17. August startet um 16:30 Uhr mit dem Empfang im Klostergarten. Um 18:00 Uhr folgt das Familienkonzert der Musikschule Lüneburg. Mit einem Glas Wein in der Hand können die Gäste ab 18:45 Uhr die Cellomusik mit Adriano da Silva Trarbach genießen. Das Abendkonzert "Belgian handmade polyphony" mit dem Utopia Ensemble beginnt um 19:30 Uhr in der Klosterkirche.Am letzten Tag des Festivals, 18. August öffnen die Tore des Klosters bereits ab 12:30 Uhr. Das Familienkonzert "Laut und leise - Stimme geben" mit dem Schauspieler Sebastian Dunkelberg findet um 13:00 Uhr im Festsaal statt. Ab 14:00 Uhr gibt es die Möglichkeit im Vorsaal der Klosterkirche Cellomusik zu genießen. Um 15:00 Uhr bieten das Geigenconsort Bremen und Jeroen Finke das Abschlusskonzert "Fest der Nationen" an. Vor den Konzerten haben die Gäste an allen Veranstaltungstagen die Möglichkeit, die Anlage des historischen Klosters durch Führungen kennenzulernen.(ca. 50 Minuten)Gastronomisches Angebot Kaffee & Kuchen, Imbiss, Wein und Getränke(Eintritt frei)Initiator und künstlerischer Leiter des Festivals Prof. Peter Holtslag erklärt den Gästen alles, was sie über Alte Musik wissen wollen.Die Klosterkirche bietet mit ihrer umlaufenden Empore eine ideale Bühne für die alte Praxis der „Cori Spezzati“: mehrchörige Musik, gesungen und gespielt auf Originalinstrumenten wie Renaissance-Posaunen und Zinken, begleitet von einer kleinen Orgel - alles „vom Himmel“. Gespielt wird die Musik von den vier SängerInnen der Capella dell’ halla unter der Leitung von Robert Schlegl.Die Architektur der Klosterkirche mit ihrer wunderbaren Akustik unterstützt ein Repertoire, dass auch in etablierten Musikfestivals weltweit selten bis nie geboten wird. Ein musikalisches Event.(ca. 50 Minuten)Gastronomisches Angebot mit Kaffee & Kuchen, Imbiss, Wein und GetränkeSchülerinnen und Schüler der Fachbereiche Saiteninstrumente und Blasinstrumente der Musikschule Uelzen präsentieren Werke der Renaissance und des Barocks. Musik von John Dowland, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach erklingt mal solistisch auf Gitarre oder Flöte und im Ensemble mit Flöten, Gitarren und Cello.Die Musikschule Uelzen ist eine musikalisch-kulturelle Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie ist Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM). Damit steht sie für ein umfassendes, pädagogisches Konzept und eine qualifizierte, breitenorientierte Musikausbildung, die auch die Förderung von musikalischen Spitzenleistungen gewährleistet.Koordination: Simon Gutfleisch(Eintritt frei)Von Jeroen Finke und Freunden im Jahr 2015 gegründet, hat sich „La Protezione della Musica“ innerhalb kürzester Zeit zu einem anerkannten Ensemble für historisch informierte Aufführungspraxis entwickelt. Getreu dem Namen, liegt das besondere Augenmerk ihrer Arbeit dabei auf der Bewahrung, sowie Erschließung musikalischen Kulturguts und dessen Verbreitung in der Gesellschaft. Dabei konzentrieren sie sich vorwiegend auf das reiche musikalische Erbe des frühen 17. Jahrhunderts und dessen wenig bekanntes Repertoire aus dem deutschsprachigen Kulturraum. Mit hohem musikalischem, sowie wissenschaftlichem Anspruch, erarbeiten die Musiker regelmäßig Konzertprogramme und auch CD-Einspielungen von hohem Repertoirewert und bringen so Unbekanntes auf die Bühnen und in die Wohnzimmer. Die Gruppe musiziert, den Anforderungen der Musik entsprechend, in den unterschiedlichsten Besetzungsgrößen, vom Duo bis hin zum Barockorchester, und versteht sich dabei stets als Kollektiv vieler einzigartiger Musikerpersönlichkeiten.Künstler: Barbora Hulcova (Theorbe), Mika Stähle (Gesang, Virginal), Jeroen Finke (Gesang, Perkussion)(ca. 50 Minuten)Gastronomisches Angebot, Kaffee & Kuchen, Imbiss, Wein und Getränke"Das Seltsame am Sommer ist, dass er so schnell vergeht..."Diese Worte ließ einst Astrid Lindgren das Mädchen Malin auf Saltkrokan sagen. Und dies werden sicher auch viele Menschen am 17. August 2024 um 18:00 denken, so kurz nach den Sommerferien. Darum werden junge MusikerInnen der Musikschule der Hansestadt Lüneburg genau an diesem Tag und genau um diese Uhrzeit viele fröhliche, tanzende, nach Sonnenstrahlen und Eisbechern mit 15 Kugeln klingende Stücke auf ihren Instrumenten spielen, um so viel Sommer wie nur irgend möglich aufzuhalten. Alte Meister, moderne Stücke, geblasen und gezupft, all diese musikalischen Kapriolen mögen kleinen wie großen Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern und sie danach beschwingt in den Sommerabend hüpfe lassen!(Eintritt frei)Das Publikum kann eine sinnliche Symphonie aus Klängen der großen Meister Josquin Desprez, Orlando di Lasso oder Tielman Susato, die so köstlich ist wie feinste belgische Schokolade, genießen.Das fünfköpfige A-cappella-Ensemble Utopia aus Antwerpen entführt die Gäste in die Welt der flämischen Renaissance-Polyphonie. Es erwartet sie eine Harmonie der Stimmen, die den Kirchenraum verzaubert und das Publikum für einen Moment in eine längst vergangene Zeit entführt.(ca. 50 Minuten)Gastronomisches Angebot Kaffee & Kuchen, Imbiss, Wein und GetränkeSchauspieler Sebastian Dunkelberg, Sopranistin Fie Freja Sandkamm und Pianistin Friederike Sieber präsentieren ein Konzert für Jung und Alt (etwa zwischen 7 und 107 Jahren). Das Konzert soll den Kindern den vielschichtigen Umgang mit der Stimme näherbringen. Anhand von verschiedenen Liedern, Duetten und/oder Arien wird die Vielseitigkeit der Möglichkeiten im Umgang mit der Stimme demonstriert. Dabei werden die Kinder immer wieder praktisch mit eingebunden und spielerisch motiviert, die eigene Stimme zu erproben. Manchmal nur durch Geräusche, Laute und Klänge, dann aber auch im gemeinsamen Singen. Mal laut, mal leise.Die drei Akteure gehen während des Programms spielerisch miteinander um, kommunizieren gleichberechtigt und bringen sich gegenseitig durch Spontanität und Improvisation immer wieder in komödiantische Situationen.Moderation: Sebastian Dunkelberg, Gesang: Fie Freja Sandkamm (Sopran), Begleitung: Friederike Sieber (Klavier)(Eintritt frei)Das „Fest der Nationen“ lädt das Publikum auf eine inspirierende Reise durch die europäische Festkultur des 16. und 17. Jahrhunderts ein. Musikalische Schätze aus Ländern wie Ungarn, Frankreich, England, Italien und Deutschland werden den ZuhörerInnen verwoben in Anekdoten präsentiert und versetzen sie zurück in das Lebensgefühl der Renaissance und des Frühbarocks.Das Geigenconsort Bremen studiert und musiziert seit seiner Gründung 2020 auf einem explizit für den Zusammenklang gebauten Familie von Geigeninstrumenten die vielfältige und farbenreiche Vokal- und Tanzmusik des 16. und 17. Jh.Künstler: Jeroen Finke (Gesang und Percussion), Geigenconsort Bremen: Annie Gard (Diskantgeige), Julia Krikkay (Diskantgeige und Altgeige), Barbara Hartrumpf (Bassettgeige), David Budai (Bassgeige)Ein Shuttle mit dem BürgerBus zum Kloster vom Bevenser Hotelviertel, Kurhaus oder Bahnhof ist im Eintrittspreis inklusive.Veranstalter: Kulturverein Bad Bevensen e.V.Eintrittskarten für einzelne Konzerte sowie für ein Festivalpaket gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus und am Bahnhof, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Tages-/Abendkasse.