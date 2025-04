TAMM – Tage Alter Musik Medingen 2025

Vom 26. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich das Kloster Medingen erneut in einen einzigartigen Schauplatz für Alte Musik. Das renommierte Festival TAMM – Tage Alter Musik Medingen lädt Musikliebhaber, Familien und Kulturinteressierte ein, auf eine faszinierende Reise durch die Klänge der Renaissance, des Barocks und der Romantik zu gehen.Unter der künstlerischen Leitung von Professor Peter Holtslag wird ein facettenreiches Programm geboten, das neben hochkarätigen Konzerten auch Führungen, Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche umfasst und der lokalen Musikszene Möglichkeiten gibt, sich professionell zu präsentieren. Ziel des Festivals ist es, das kulturelle Erbe der Alten Musik lebendig zu halten und generationsübergreifend erlebbar zu machen.Gleich mehrere Höhepunkte verbergen sich hinter den vier Buchstaben T A M M. Mit „The Fairy Queen“, inspiriert von Shakespeares Sommernachtstraum startet das international gefeierte Ensemble „La Protezione della Musica“ unter Leitung von Jeroen Finke. Eine kammermusikalische Bearbeitung von Purcells Semi-Oper wird mit einer einzigartigen Darbietung begeistern.Familienfreundliche Nachmittagsprogramme am 27. & 28. Juni fördern die jungen Talente der Kooperativen Gesamtschule Bevensen (KGS), das Blockflötenensemble der Dreikönigskirche und dem Blasorchester Bad Bevensen und laden zu interaktiven Musikprogrammen ein. Im Zusammenspiel mit internationalen Musikern und Musikerinnen wird Nachwuchskünstlern eine Bühne geboten, um die Alte Musik lebendig werden zu lassen.Bei dem Konzert „Goldene Barockklänge – Heinrich Schütz und Zeitgenossen“ am 27. Juni bringt der „Neue Knabenchor Hamburg“ Werke von Heinrich Schütz, Henry Purcell und Johann Sebastian Bach zur Aufführung. Die jungen Stimmen des Chors versetzen die Besucher mit ihrem meisterhaften Gesang in eine längst vergangene Epoche und bringen die Akustik der Klosterkirche zur Geltung.Am 28. Juni kann ein neuartiges Konzept genossen werden „Literatur trifft Musik – Shakespeare & Purcell“ Erstmals verbindet TAMM Musik und Theater in einer besonderen Inszenierung. Der Hamburger Schauspieler Sebastian Dunkelberg trägt die älteste deutsche Übersetzung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ vor, während die Festival-Newcomer „The Turnstone Society“ für die musikalische Umrahmung sorgen. Zum krönenden Festivalabschluss spielt das international gefeierte Ensemble Castello Consort am 29. Juni, mit Originalinstrumenten authentische Interpretationen aus Renaissance und Barock. Sie spielen die Musik der Renaissance und des frühen Barocks, die am Hof von Leopold Wilhelm von Österreich in Brüssel des 17. Jh. gespielt wurde. Ihr historischer Klangstil hat ihnen weltweite Anerkennung eingebracht. Neben den Konzerten gibt es Führungen durch das Kloster Medingen, die spannenden Einblicke in die Geschichte des Ortes ermöglichen. Ein Mitsing-Workshop lädt Besucher dazu ein, sich aktiv in die Musik einzubringen. Abgerundet wird das Festival durch kulinarische Spezialitäten und Weine vom Bio-Winzer Witt-Wein.Das Festival wird vom Kulturverein Bad Bevensen e. V. in Zusammenarbeit mit der Bad Bevensen Marketing GmbH organisiert und durch verschiedene Institutionen wie die Klosterkammer Hannover, die Niedersächsische Sparkassenstiftung und der NDRMusikstiftung Niedersachsen sowie dem Lauenburgischen Landschaftsverband.Das TAMM 2025 verbindet musikalische Exzellenz mit kultureller Tiefe. Besucher dürfen sich auf vier Tage voller beeindruckender Konzerte, inspirierender Begegnungen und einzigartiger Erlebnisse freuen – eine Hommage an die Magie der Alten Musik in einem historischen Ambiente.Eintrittskarten sowie ein Abonnement gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Bad Bevensen, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.