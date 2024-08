Start und Ziel: Kirchplatz Bad Bevensen

Am Freitag, den 06. September 2024 verwandelt sich Bad Bevensen in eine der schönsten Laufstrecken. Der 6. AZ Firmenlauf und der Jedermannslauf finden wieder in der Kurstadt statt. Der SV Rosche v. 1921 e.V. lädt in Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbH Firmen und Unternehmen herzlich ein, sich an dieser Laufveranstaltung zu beteiligen.Neben den Firmenteams treten auch Einzelstarter auf der 5,8 Kilometer Distanz für den Lauf an. Jede Firma startet als ein großes Team. Um am Ende eine Firma als Sieger küren zu können, werden die Zeiten der drei besten Läuferinnen und Läufer eines Unternehmens addiert. Danach erfolgt eine Addition der nächstbesten drei Zeiten usw.Der Start des AZ-Firmenlaufs und Jedermannlaufs findet um 19:00 Uhr auf dem Kirchplatz in der Innenstadt statt. Die Teilnehmer des Walkings starten am Ende des Hauptlaufs um 19:05 Uhr. Die Startnummern werden ab 16:30 Uhr verteilt. Ab 18:50 Uhr wird es ein Warm-Up für die Teilnehmer geben. Um 18:30 Uhr startet der Lauf für Schüler. Ca. 20:15 Uhr erfolgt die Siegerehrung - direkt nach dem Firmenlauf.Anmeldungen für Firmen, Vereine sowie für Einzelstarter unter: www.svrosche.de/anmeldungen Veranstalter: SV Rosche v. 1921 e.V., Schulstraße 9, 29571 Rosche, in Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbH Weitere Infos: Ditmar Grote, Tel.: 05803-1364, Grote-Rosche@t-online.de