Sommer-Sonntage im September

Am Freitag, den 06. September 2024 verwandelt sich Bad Bevensen in eine der schönsten Laufstrecken. Der 6. AZ Firmenlauf und der Jedermannslauf finden wieder in der Kurstadt statt. Der SV Rosche v. 1921 e.V. lädt in Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbH Firmen und Unternehmen herzlich ein, sich an dieser Laufveranstaltung zu beteiligen.Neben den Firmenteams treten auch Einzelstarter auf der 5,8 Kilometer Distanz für den Lauf an. Jede Firma startet als ein großes Team. Um am Ende eine Firma als Sieger küren zu können, werden die Zeiten der drei besten Läuferinnen und Läufer eines Unternehmens addiert. Danach erfolgt eine Addition der nächstbesten drei Zeiten usw.Der Start des AZ-Firmenlaufs und Jedermannlaufs findet um 19:00 Uhr auf dem Kirchplatz in der Innenstadt statt. Die Teilnehmer des Walkings starten am Ende des Hauptlaufs um 19:05 Uhr. Die Startnummern werden ab 16:30 Uhr verteilt. Ab 18:50 Uhr wird es ein Warm-Up für die Teilnehmer geben. Um 18:30 Uhr startet der Lauf für Schüler. Ca. 20:15 Uhr erfolgt die Siegerehrung - direkt nach dem Firmenlauf.Anmeldungen für Firmen, Vereine sowie für Einzelstarter unter: www.sv-rosche.de/anmeldungen Veranstalter: SV Rosche v. 1921 e.V., Schulstraße 9, 29571 Rosche, in Kooperation mit der DianaKlinik und der Bad Bevensen Marketing GmbHWeitere Infos: Ditmar Grote, Tel.: 05803-1364, Grote-Rosche@t-online.de Die Sonntage sind in Bad Bevensen seit vielen Jahren etwas ganz Besonderes. In den Monaten Mai bis September bieten wechselnde Veranstaltungen Unterhaltung und Erlebnis in der Fußgängerzone oder dem angrenzenden Kurpark. Flaneure sind dazu eingeladen auf einer Terrasse der Cafés und Restaurants zu pausieren und bei sommerlichem Wetter das lebendige Treiben um sich herum zu genießen. Vergnüglich schlendern lässt es sich bei einem Einkaufsbummel, dafür öffnen einige Geschäfte der Innenstadt sonntags von 13:00 bis 17:00 Uhr ihre Türen.Am Sonntag, den 1. September feiert Bad Bevensen den achten Geburtstag des Kurhauses. Die Bad Bevensen Marketing GmbH, die das moderne Veranstaltungsgebäude betreibt, präsentiert ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.Weitere Infos und Programm finden Sie in einer separaten Pressemitteilung.: An jedem dritten Samstag (09:00-16:00 Uhr) gibt es den „Antik- und Trödelmarkt“, der sich, dank wirklich alter Pretiosen, längst zum Publikumsmagneten entwickelt hat. Am Neptunbrunnen im Kurpark laden viele Händler mit ihren antiken Angeboten zu einer besonderen Schatzsuche ein. Viele Bevenser Bürger sowie die Gäste stöbern gerne in den angebotenen Antiquitäten, Büchern und diversen Kuriositäten. Nächster Termin ist der 19. Oktober.Der 22. September 2024 ist den kleinen Besuchern gewidmet. Ein großes Kinderfest, das in Kooperation mit dem Bevenser Kinderschutzbund auf dem Kirchplatz stattfindet, bietet viel Vergnügen und Unterhaltung.Der Bevenser Kinderschutzbund feiert in diesem Jahr ein Jubiläum und lädt alle Kinder dazu ein, mitzufeiern und mit der Malerin Helga Kinstler auf einer Riesenleinwand eine große 50 frei zu gestalten, die für die Jahre des Bestehens des Kinderschutzbundes steht.Für Spaß und Spiel sorgen Aktivitäten wie Dosenwerfen, Sackhüpfen, Reissäckchen werfen. Zudem gibt es Riesenseifenblasen, Schwungtuchspiele und weitere Outdoorspiele. Wer möchte, kann sich beim Kinderschminken das Gesicht kunstvoll verzieren lassen. Der Zauberer Carlo und eine Jongleurin faszinieren Jung und Alt mit ihren Darbietungen. Zum Verzehr gibt es Hotdogs und Getränke für Kinder.Die Bevenser Gilde bietet Pusterohr und Lichtpunktschießen an, und der MTV Bad Bevensen einen vielseitigen Sportparcours. An den verschiedenen Stationen des Parcours können sich die Jüngsten an den unterschiedlichen Disziplinen ausprobieren. Darunter sind Übungen aus der Leichtathletik, dem Turnen und Springen, dem Werfen oder Balancieren. Zusätzlich laden die Übungsleiterinnen Malin Tutas und Lea Feske um 14.00 Uhr und um 15.00 Uhr zu etwa fünfzehnminütigen Tanzeinheiten ein.Auch die Heidekartoffelprinzessin Paula wird anwesend sein.Weitere Infos und Programm finden Sie in einer separaten PressemitteilungAuch im September haben die Besucher wieder die Möglichkeit ein Tänzchen im Kurhaus zu wagen. Ob nun flotter Discofox, langsamer Walzer, romantisches Schwofen oder auch einfach nur zuhören. In geselliger Atmosphäre bei unterhaltsamer Tanzmusik sind Jung und Alt herzlich willkommen.Am Samstag, den 07. September 2024 spielt die Band „Eternity“ stilvolle Tanz- und schwungvolle Partymusik mit den neuesten Hits und Evergreens. Ihr Repertoire umfasst ein breit gefächertes Musikprogramm, das ständig aktualisiert wird. "Eternity" besteht in der Grundformation "DUO" (Keyboard - Drums) seit 1993 und ist seit Jahren immer wieder Gast bei Konzerten und Tanztee-Nachmittagen in Bad Bevensen.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus und am Bahnhof, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Tageskasse.