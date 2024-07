Qigong-Wochenende in Bad Bevensen

Bad Bevensen, das einzige Heilbad in der Lüneburger Heide, lädt das ganze Jahr über zu einem erholsamen Urlaub ein. Die Therme mit ihrem wohltuenden Jod-Sole-Wasser, der weitläufige Kurpark und das Kurhaus mit abwechslungsreichen Veranstaltungen sind nur einige der Highlights.Ein besonderes Angebot ist das Qigong-Wochenende, das von den Krankenkassen bezuschusst wird. Der enthaltene Kurs Taiji Qigong gilt als zertifiziertes Präventionsangebot. Qigong lockert den Körper mit sanften Bewegungen, beruhigt den Geist und schenkt Energie. Unter fachkundiger Anleitung einer Qigong-Lehrerin lernen die Teilnehmer neun Übungen, die den Körper mit leicht zu erlernenden Bewegungen entspannen.Das Qigong-Wochenende beinhaltet neben dem Kurs Taiji Qigong zwei Übernachtungen in einer Unterkunft nach Wahl. Besuche in der Jod-Sole-Therme runden das Wochenende ab. Der Preis beträgt ab 319 Euro pro Person im Doppelzimmer, abzüglich eines Krankenkassenzuschusses von bis zu 150 Euro.Reisetermine sind vom 19. bis 21. Juli und 25. bis 27. Oktober 2024.Weitere Informationen und Buchung: Bad Bevensen Marketing GmbH | Dahlenburger Straße 1 | 29549 Bad Bevensen | Tel. (05821) 976 83 0 | www.bad-bevensen.de