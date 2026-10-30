Neujahrskneippen 2026 im Kurpark Bad Bevensen

Bad Bevensen begrüßt das neue Jahr auch 2027 mit einem erfrischenden Start im Kurpark: Am 1. Januar 2027 lädt der Kurpark Bad Bevensen von 14:00 bis 16:00 Uhr wieder zum traditionellen Neujahrskneippen ein.



Nachdem das Antreten im Jahr 2026 leider witterungsbedingt ausfallen musste, freut sich die Kurstadt nun umso mehr darauf, diese beliebte Tradition wieder gemeinsam mit Gästen, Einheimischen und mutigen Kneipperinnen und Kneippern aufleben zu lassen. Beim letzten erfolgreichen Neujahrskneippen wagten sich rund 70 Teilnehmende in das kühle Wasser; drei besonders Mutige nahmen sogar ein kurzes Bad in der Ilmenau.

Hinweis: Das Schwimmen in der Ilmenau ist auch in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.



Auch 2027 wartet wieder eine kleine Belohnung auf die ersten 27 Kneipperinnen und Kneipper: Sie erhalten für ihren Mut einen kostenfreien Glühwein oder Punsch – ideal, um sich nach der belebenden Abkühlung wieder aufzuwärmen.



Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an erfahrene Kneipp-Freundinnen und -Freunde, sondern ebenso an Spaziergänger, Neugierige und alle, die das neue Jahr in entspannter Atmosphäre beginnen möchten. Bei warmen Getränken, guter Stimmung und dem besonderen Ambiente des Kurparks lässt sich der Neujahrstag auf angenehme Weise ausklingen.Ein besonderer Programmpunkt ist das Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters Martin Feller. Mit seiner Ansprache wird das neue Jahr offiziell willkommen geheißen und zugleich die Bedeutung der gesundheitsfördernden Kneipp-Tradition für Bad Bevensen und die Region unterstrichen.



Das Neujahrskneippen lädt insbesondere alle Neujahrsspaziergängerinnen und -spaziergänger dazu ein, ihre Runde durch den Kurpark mit einem geselligen Halt zu verbinden



Wichtiger Hinweis:

Witterungsbedingt kann die Veranstaltung an einen alternativen Ort innerhalb des Kurparks verlegt werden. Aktuelle Informationen werden über die Social-Media-Kanäle des Kurhauses sowie über die Ausschilderung vor Ort bekannt gegeben.

(lifePR) (