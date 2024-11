Mandolinenorchester Langendorf

Sonntag, 05. Januar 2025, 16:00 Uhr

Dreikönigskirche, Bad Bevensen



Das traditionelle Weihnachtskonzert des Mandolinenorchesters Langendorf lädt auch in diesem Jahr zu einem stimmungsvollen musikalischen Erlebnis in die Dreikönigskirche ein. Am Sonntag, den 5. Januar 2025, um 16:00 Uhr wird die Kirche erneut von den festlichen Klängen der Mandolinen erfüllt.



Den Auftakt bildet die Sinfonia Pastorella op. 5 Nr. 2 von Remigius Falb, einem Zisterziensermönch aus Fürstenfeldbruck. Diese Hirtenmusik wurde erstmals im Jahr 1755 aufgeführt und wird mit ihrer barocken Klangpracht das Konzert eröffnen.



Ein besonderes Highlight des Abends ist ein altes englisches Weihnachtslied aus William Ballets Lute Book, das durch zwei Bearbeitungen über „Blessed be that Maid Marie“ eingerahmt wird. Diese Werke stammen aus der Feder des Orchesterleiters Eberhard Malitius und verleihen dem Konzert eine einzigartige, persönliche Note.



Von Antonio Vivaldi erklingen gleich zwei bedeutende Werke: Das Concerto per archi in C-Dur, RV 113, ein Mandolinenkonzert mit drei Sätzen, dessen Mittelsatz durch seine außergewöhnliche Schönheit besticht. Zudem wird das Publikum mit dem berührenden „Largo“ aus dem „Winter“ aus Vivaldis berühmten Zyklus „Die vier Jahreszeiten“ verzaubert.



Wie in jedem Jahr werden auch Weihnachtslieder zum Mitsingen das Programm ergänzen und das Publikum aktiv in das Konzertgeschehen einbinden.



In den vergangenen Jahren haben die festlichen Konzerte des Mandolinenorchesters Langendorf das Publikum begeistert und die Dreikönigskirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Nachmittag voller musikalischem Charme und weihnachtlicher Besinnlichkeit.



Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.

