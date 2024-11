Kneipp-Verein Angebote

Dezember 2024 – 18. Januar 2025

Wandelgang am Kurhaus

Zauber der weiblichen Energie

Gemeinschaftsausstellung von sieben Künstlerinnen

Unter dem Motto „Zauber der weiblichen Energie" stellen Gisela Emme, Annette Holland-Moritz, Dorothea Töter, Monika Kolberg, Ute Schuler, Marliese Schliefer und Gudrun Witte ihre Bilder vom 15. Dezember 2024 bis 18. Januar 2025 im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.Bei dieser Ausstellung kommen die unterschiedlichsten Künstlerinnen zusammen, die sich mit Geduld, Kreativität und Intuition, sprich mit ihrer ganzen weiblichen Energie, verschiedenen Themen und Motiven widmen. Dabei setzen sie sich immer wieder neu mit ihren Gedanken und Gefühlen und mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander.Mit Hilfe von Formen, Farben und unterschiedlichen Techniken werden in ihren Bildern persönliche Stimmungen wiedergegeben und Aussagen vermittelt. Gleichzeitig wird den Betrachtern Raum gelassen für eigene Empfindungen und Interpretationen.Die Malerinnen sind Schülerinnen von Anja Kalenbach, welche an der Kunsthochschule Kassel studierte. Regelmäßig treffen Sie sich in deren Atelier in Hitzacker. Dabei kommen die sieben Malerinnen aus den unterschiedlichsten beruflichen Feldern.Im Sommer malen sie draußen mit Öl an der Staffelei und in der kalten Jahreszeit in den Atelierräumen von Anja Kalenbach, dann hauptsächlich mit Acryl. Dabei gehen sie jedes Mal mit viel Spaß und Freude an die Arbeit, probieren unterschiedliche Techniken aus, sind experimentierfreudig und vielseitig aufgestellt, was sich auch in ihren ganz verschiedenartigen Bildern widerspiegelt.Ute Schuler, mit ihrer Liebe zu Wasser und Bewegung, widmet sie sich besonders den Meer- Fluss- und Seenlandschaften. Bei Gisela Emme spielt die Unterwasserwelt eine große Rolle, daher findet man häufig Fische und Krebse auf ihren Bildern, bei Monika Kolberg finden sich viele Landschaftsbilder und bei Dorothea Töter spielen Pflanzen eine wichtige Rolle. Jede hat ihre eigenen Vorlieben, widmet sich aber auch anderen Themen.Für die Künstlerinnen ist das Malen vor allem eine Form von Freiheit, in der sie sich eine eigene Wirklichkeit und eine eigene Welt bauen können.Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 15. Dezember 2024, endet am 18. Januar 2025 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.