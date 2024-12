Klavierabend mit Hiuyuk Ching

Am Samstag, den 22. Februar um 19:30 Uhr gibt im beleuchteten Festsaal des Kloster Medingen Hiuyuk Ching das zweite von vier Konzerten in der Reihe „Junge Pianisten 2025“ im historischen Festsaal des Kloster Medingen. Seit 2007 besteht diese Musikreihe in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kloster Medingen, „Verein der Förderer junger Pianisten Niedersachsen e. V.“ und der „Bad Bevensen Marketing GmbH“. Gemeinsam werden Konzertmöglichkeiten für junge Künstler geschaffen.Hiuyuk Ching, 2002 in Hongkong geboren, begann in ihrem 5. Lebensjahr mit dem Klavierunterricht an dem Xinghai Conservatory of Music und wurde 2014 in der High School des Konservatoriums aufgenommen. Die Konzerttätigkeit der jungen Pianistin führte sie in zu Klavierwettbewerben ins In – und Ausland. 2021 nahm sie ein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock, bei Prof. Stephan Imorde auf und spielt regelmäßige Klavierabende mit der Norddeutschen Philharmonie, wo sie das 1. Klavierkonzert von Chopin spielte. Am 22. Februar spielt sie Bach, Mozart und ChopinEintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus und am Bahnhof sowie an allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Abendkasse.