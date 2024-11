Junge Pianisten: Oksana Goretska

Den Auftakt der Konzertreihe „Junge Pianisten“ im Kloster Medingen gestaltet Oksana Goretska. Der Klavierabend findet im Festsaal des Klosters Medingen statt.Oksana Goretska wurde im Oktober 2000 in Cherson (Ukraine) geboren und erhielt im Alter von sechs Jahren ihren ersten Klavierunterricht. 2010 wurde sie in die Klasse von Prof. Stephan Imorde an der young academy rostock (yaro) aufgenommen. Seither beeindruckt sie als Solistin und Kammermusikerin, unter anderem bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und verschiedenen Hochschul- sowie yaro-Veranstaltungen.2014 trat sie mit vier weiteren yaro-Schülerinnen beim Lunchkonzert in der Berliner Philharmonie auf und spielte im November 2015 beim Espresso-Konzert des Konzerthauses Berlin. Oksana war bereits viermal als Solistin mit der Neubrandenburger Philharmonie zu hören und nahm dreimal am Förderprojekt „young artists in residence“ im Grand Hotel Heiligendamm teil.Im Mai 2016 wurde sie beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ mit einem ersten Preis (25 Punkte) in der Kategorie Duo Klavier/Holzblasinstrument ausgezeichnet. 2017 erreichte sie dort in der Kategorie Klavier Solo einen zweiten Preis. 2018 erhielt sie ein Stipendium des Rotary Clubs Rostock.Im April 2022 war sie im Rahmen des „Podiums der Jungen“ bei NDR Kultur zu hören. Im September desselben Jahres spielte sie gemeinsam mit Musikern der Neubrandenburger Philharmonie das Schumann-Quartett in Es-Dur, op. 47 im Schauspielhaus Neubrandenburg.Ihre schulische Ausbildung absolvierte sie an der CJD Christophorusschule Rostock, wo sie 2020 ihr Abitur ablegte. Im selben Jahr begann sie ihr Musikstudium im Hauptfach Klavier bei Prof. Matthias Kirschnereit, Lilit Grigoryan und später Prof. Stephan Imorde an der Hochschule für Musik und Theater Rostock.Zahlreiche Stipendien ermöglichten ihre musikalische Entwicklung: Seit 2015 erhielt sie Unterstützung von der Oscar-und-Vera-Ritter-Stiftung und der Claudia Hoffmann-Kulturförderung. Seit 2019 war sie Stipendiatin der Centogene AG Rostock. Zusätzlich wird sie von der Horst Rahe-Stiftung und dem Freundeskreis Friedrich von Flotow e.V. gefördert. Im September 2024 wurde sie in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Kurhaus und am Bahnhof, bei allen Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.bad-bevensen.de oder an der Tageskasse.