Das herrliche Spiel mit den Farben: Werke in Pouring-Art

Unter dem Motto „Das herrliche Spiel mit den Farben“ stellt Bettina Nestle ihre Bilder vom 20. Oktober 2024 bis 16. November 2024 im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.



Bettina Nestle widmet sich mit Begeisterung der Acryl-Pouring-Art. Bei der Acryl-Pouring-Art handelt es sich um eine experimentelle Maltechnik, bei der faszinierende Formen und Farbverläufe entstehen. So entstehen außergewöhnliche Unikate auf Leinwand, welche zum Schutz mit Acryllack überzogen werden.



Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 20. Oktober 2024 bis 16. November 2024 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.

