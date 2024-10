Bilderausstellung von Christine Beyer: Collagen und Werke in Pastell-, Pouring-, Öl- und Acrylmalerei

Beyer stellt ihre Bilder vom 17. November 2024 bis 24. Dezember 2024 im Wandelgang des Kurzentrums in Bad Bevensen aus.



Die Künstlerin hatte bereits als Kind Interesse an zeichnerischen Darstellungen. Ein weiterer Schwerpunkt ihres Hobbys ist die Motivsuche durch die Fotografie, welche die Erinnerungen an Erlebtes dokumentiert. Fotos, Fantasiereisen und die Freude am Experiment motivieren sie zu ihrer Kunst. Ihre ersten Bilder entstanden in Tempera und danach in Öl und Aquarell.



Nach zwei Berufsabschlüssen erlernte Christine Beyer auf der Fachoberschule für Gestaltung weitere Techniken und Hintergrundwissen zur Malerei.



Ein Kuraufenthalt und ein offenes Atelier boten der Malerin erste Erfahrungen in der Acrylmalerei. Später entstanden mit diesem Medium Monotypien, Bilder in Mixed- Media Technik und Collagen, Pastellmalerei folgte. Die Pouringtechnik überzeugt in der Vielfalt der bildhaften Darstellung, Spachtelarbeiten geben den Gemälden Struktur



Christine Beyer wuchs im Ruhrgebiet auf, verbrachte eine lange Zeit in Hamburg und Seevetal. Seit 2008 lebt sie in Secklendorf und fühlt sich seither in dieser schönen niedersächsischen Landschaft verwurzelt.

In ihrer Freizeit und auf Reisen hatte die Künstlerin stehts ihre Malsachen im Gepäck. Inspirationen und Impressionen findet Christine Beyer auf Reisen in viele deutsche Orte, welche sie im Küstenbereich auch mit dem Segelboot besuchte.



Innerhalb Europas besuchte sie Dänemark, Schweden und Norwegen, sowie Italien, Österreich, Ungarn, Frankreich, Spanien. Auch auf den Balearen, in Portugal, Griechenland und die Türkei reiste die Künstlerin.



Es folgten der Libanon, Jerusalem, Marokko, New York, die Floridaküsten, Hawaii, einige Karibikinseln, Ägypten, Brasilien, Argentinien, Singapur und Malaysia. Alles Quellen ihrer Kreativität die das Leben durch Begegnungen mit interessanten Menschen schenkte.



Die Ausstellung im Wandelgang des Kurzentrums von Bad Bevensen beginnt am 15. Dezember 2024, endet am 18. Januar 2025 und ist täglich von 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu sehen.

