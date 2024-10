Klinische Psychologie: „Biofeedback Stresspilot“

Die Bad Bevenser Gesundheitstage finden vom 5. bis 8. November 2024 im Kurhaus Bad Bevensen statt. Unter dem Motto "Innere Stärke und äußere Kraft – Gesund und vital leben" bietet die Veranstaltung eine vielseitige Mischung aus Vorträgen, Workshops und praktischen Übungen.Bad Bevensen, das Heilbad in der östlichen Lüneburger Heide, zeichnet sich durch ein hochqualifiziertes medizinisches und gesundheitsorientiertes Angebot aus. Mit vier Fachkliniken, breitgefächerten Gesundheits- und Fitnessmöglichkeiten, dem fantasievoll-bunt angelegten Kurpark und nicht zuletzt der Jod-Sole-Therme mit großem, Bade-, Sauna- und Wellnessbereich ist das Heidestädtchen eine kleine Wohlfühl-Oase. Die Gesundheitskompetenz des Ortes zeigt sich seinen Besuchern geballt vom 5. bis 8. November 2024 bei den Bad Bevenser Gesundheitstagen.Ein gesunder Lebensstil beugt diversen Krankheiten vor und ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Dabei ist eine innere Stärke genauso wichtig, wie ein starker Körper. Beides hängt eng miteinander zusammen, denn wer sich besser fühlt, bewegt sich mehr. Doch wie erreicht man dieses Ziel? Mediziner und Therapeuten geben in anschaulichen Vorträgen aus verschiedenen Fachrichtungen wertvolle Tipps zur Vorbeugung und Gesundheitsförderung. Im praktischen Teil der Veranstaltungsreihe werden verschiedene Sport- und Entspannungsangebote wie Yoga, Fitness für die grauen Zellen sowie Tanz und Bewegung angeboten.Die beteiligten Kliniken sind das Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen mit den Fachrichtungen Kardiologie und Klinische Psychologie, die DianaKlinik Bad Bevensen mit den Abteilungen Orthopädie, Geriatrie, Psychosomatik und Neurologie, das Caduceus-Zentrum Bad Bevensen mit psychotherapeutischem Schwerpunkt und das Helios Klinikum Uelzen mit den Fachrichtungen Kardiologie und Neurologie. Zu den Referenten gehören in diesem Jahr auch der Kneipp-Verein und die Rats-Apotheke aus Bad Bevensen sowie die Diätassistentin und Ernährungstherapeutin Natalia Lessmann und Physiotherapeutin Anne Stosch von Körper in Balance. Auch die Jod-Sole-Therme beteiligt sich mit einem Vortrag und Angeboten aus der Jod-Sole-Therme.Veranstalterin ist die Bad Bevensen Marketing GmbH.Ein Wochenticket für die Teilnahme an allen Vorträgen und Angeboten kostet 15,00 Euro, ein Tagesticket 8,00 Euro. Übernachtungsgäste in Bad Bevensen, die automatisch die Gästekarte erhalten, zahlen für die Teilnahme 13,00 bzw. 6,00 Euro.Das Programm mit Vorträgen, Referenten, und Workshops sowie Tickets gibt es unter www.bad-bevensen.de 9.45 Uhr – Begrüßung10.00 Uhr – Vortrag Dr. Til Driehorst, Oberarzt Geriatrisches Zentrum in der DianaKlinik Bad BevensenEin gesunder Lebensstil beugt diversen Krankheiten nicht nur vor, sondern beeinflusst den Krankheitsverlauf i.d.R. auch günstig bei bereits eingetretener Krankheit. Dabei kann ein gesunder Lebensstill therapeutisch ebenso gut wirksam sein, wie eine medikamentöse oder apparative Therapie. Diesen Sachverhalt beschreibt Herr Dr. Driehorst am Beispiel der häufigsten behandlungsbedürftigen Herzrhythmusstörung, dem Vorhofflimmern, und am Beispiel der Osteoporose, einer Krankheit des höheren Lebensalters, welche auch als „Knochenschwund“ bezeichnet wird.11.00 Uhr – Vortrag Prof. Dr. Jan Marek Jauß, Chefarzt Neurologie Helios Klinikum UelzenEine Demenzerkrankung verändert nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das des gesamten Umfeldes. Die Ursachen für Demenz sind vielfältig. Ihren Ursprung hat die Erkrankung jedoch im Gehirn: Nervenzellen sterben ab, Verbindungen zwischen Zellen gehen verloren. Bei Betroffenen führt die Demenz langfristig zur Abnahme der geistigen und oftmals auch der körperlichen Leistungsfähigkeit. Konzentrations-, Aufnahme- und Gedächtnisstörungen gehen einher mit Orientierungsproblemen, Wortfindungsstörungen und eingeschränktem Denkvermögen.Demenz ist nicht heilbar, ihr Verlauf kann aber verlangsamt werden. Die Behandlung erfolgt entsprechend der Ursache zum Beispiel mit Medikamenten. Die Frage, ob und inwiefern sich Demenz mit geistiger und körperlicher Aktivität vorbeugen bzw. aufhalten lässt, steht im Mittelpunkt des Vortrags von Prof. Dr. Jauß.12.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote14.00 Uhr – Vortrag Kai M. Schöchle, Chefarzt der Abteilung Orthopädie und Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie in der DianaKlinik Bad Bevensen und Kerstin Walter, Sportwissenschaftlerin aus der DianaKlinik Bad Bevensen„Wer sich besser fühlt, bewegt sich mehr“ ist eine wiederholte Erkenntnis aus vielen Studien und wissenschaftlich belegt! Doch: Wie kann ich mich besser fühlen? Wie kann ich mir ein Fundament schaffen, welches das Risiko für chronische Erkrankungen reduziert? Wie kann ich mein Wohlbefinden verbessern, damit es mich lange gesund hält? Ein starker Körper und innere Ruhe- zwei wichtige Faktoren die wir beeinflussen können. Wir erklären und zeigen Ihnen, wie und mit welchen Mitteln Sie sich dieses Fundament schaffen können, um Ihre Gesundheit zu fördern und zu erhalten.15.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote16.00 Uhr – Vortrag Dr. Frank Wiehle, Chefarzt Kardiologie im Helios Klinikum UelzenDie Arteriosklerose zählt zu den am häufigsten gestellten Diagnosen in westlichen Industrieländern. Es handelt sich dabei um eine Erkrankung der Blutgefäße, die zu Verhärtungen und Verkalkungen in den Schlagadern führt. Treten Verengungen in den Halsschlagadern und den hirnversorgenden Gefäßen auf, sprechen Expert:innen von sogenannten Stenosen, die den Blutfluss und somit die Durchblutung des Gehirn behindern, was zu einem Schlaganfall führen kann. Die häufigste Ursache von Stenosen ist die Arteriosklerose. Zu den wichtigsten Ursachen von Arteriosklerose zählen das Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette und die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).Dr. Wiehle erläutert in seinem Vortrag, wie eine Arteriosklerose diagnostiziert werden kann und welche Katheter-gestützten bzw. operativen Verfahren zur Therapie der Erkrankung zur Verfügung stehen. Außerdem informiert er über die Koronare Herzkrankheit, kurz KHK, bei der eine Gefäßverkalkung (= Arteriosklerose) in den Herzkranzgefäßen vorliegt, was zu Durchblutungsstörungen des Herzmuskels führt und das Risiko eines Herzinfarktes erhöht.17.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote19.00 Uhr – Vortrag Natalia Lessmann, Diätassistentin und Ernährungstherapeutin mit Praxis für Ernährungsberatung und HypnoseÜbergewicht betrifft immer mehr Menschen und hat weitreichende gesundheitliche Folgen. In diesem Vortrag erfahren Sie mehr über die Ursachen und Auswirkungen von Übergewicht sowie darüber, wie Sie aktiv dagegen vorgehen können. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Nährstoffe und Funktionen. Dazu gibt es Tipps und Strategien wie man mit kleinen Änderungen in seinem Alltag schon einiges bewirken kann. Erfahren Sie, wie Sie sich täglich optimal mit Nährstoffen versorgen und wie Ihr Tagesplan aussehen kann, um sich gesund zu ernähren und damit auch Ihr Wohlbefinden zu steigern.10.00 Uhr – Vortrag Teil 1 Dr. med. Christian Baumbach, Chefarzt kardiologische und angiologische Rehabilitation im Herz- und Gefäßzentrum Bad BevensenUnser Alltag ist oft geprägt durch Hektik, viele Termine und Aufgaben, all das, was man als Stress bezeichnet. Da ist regelmäßige Bewegung und Training ein optimaler Weg, einen Ausgleich zu finden. Zugleich verbessert Training die Ausdauer und die Leistungsfähigkeit von Herz, Kreislaufsystem und Lunge: Es ist gut fürs Herz.Vortrag Teil 2 Beate Warntjen, Dipl.-Psych. im Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen und SFBT Beratung & Therapie (Master-Level)Was kann ich…? Auf welche Eigenschaften kann ich mich verlassen - mit mir selbst? Solche Fragen stellen wir uns im Alltag sicherlich nicht oft. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen und eine andere Perspektive einzunehmen. Der Vortrag soll zu neuen Gedanken über sich selbst anregen und ein lebendiges Gespräch über das Schlagwort „Innere Ressourcen“ sein.Hilfreich kann die Blickrichtung der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie nach S. de Shazer sein. (solution focussed brief therapy, SFBT).11.00 Uhr – Lernstationen vom Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen: Klinische Psychologie: „Biofeedback Stresspilot“, Ernährungsmedizin: „Herzgesunde Ernährung“, Therapie: „Koordination“14.00 Uhr – Vortrag Dr. med. Dr. phil. Phillip Krause, Chefarzt Psychosomatik der DianaKlinik Bad BevensenDer Mensch hat Fantasie. Jeder von uns kann sich erinnern, kann sich etwas vorstellen und damit innere Bilder entstehen lassen. Diese Bilder können wohltuend sein, können jedoch auch unangenehm und belastend werden. Aber sie sind auch willentlich beeinflussbar. Wir können uns trainieren, uns wohltuende Bilder, innere Bilder, entstehen zu lassen. Genau diese können individuell angepasst und genutzt werden, um Beruhigung, Entspannung, Trost oder ein anderes angenehmes Erleben zu erreichen.15.00 – 16.15 Uhr – Workshop Karin Püscher-Findeisen, Leiterin des Caduceus Zentrums, Retreatbegleiterin und MeditationslehrerinKarin Püscher-Findeisen führt Sie mit einfachen Übungen in die heilsame und stärkende Wirkung der Meditation ein. Wir können Meditation als einen Weg verstehen, mit der Innenschau der Außenwelt besser zu begegnen. Wir fördern die Wahrnehmung unserer intuitiven inneren „Stimme“, vertrauen auf sie und auf unsere Selbstheilungskräfte, die wir in der Tiefe unseres Wesens finden. Als Mittel wenden wir Atemübungen, Imagination, Mantra sprechen- und singen an.16.45 – 18.00 Uhr – Workshop Peter FindeisenFacharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Neurologie und Psychiatrie im Caduceus ZentrumAus den Erfahrungen der letzten 40 Jahre zeigt Ihnen Peter Findeisen, wie bereichernd meditative Techniken in ganzheitlichen Heilungsprozessen und für die Entwicklung innerer Stärken sein können.Als Mittel hierzu bietet er geführte Meditationen und angeleitete Übungen an, die auf Herzqualitäten einstimmen und neue Sichtweisen ermöglichen.10.00 Uhr – Vortrag Marcus Schier, Teamleitung Schwimmbad und Balneum in der Jod-Sole-ThermeSaunabaden ist weit mehr als nur Entspannung – es kann ein echter Gewinn für Ihre Gesundheit sein. Regelmäßige Saunagänge trainieren das Immunsystem und stärken die Abwehrkräfte. Die wohltuende Wärme fördert die Durchblutung, verbessert das Hautbild und hilft, Stress abzubauen.Für wen ist Saunabaden geeignet, was ist zu beachten und wie macht man es richtig? Diese Fragen werden im Vortrag beantwortet. Außerdem erfahren Sie, wie regelmäßiges Saunabaden Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden nachhaltig steigern kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und praktische Tipps für den optimalen Saunabesuch zu erhalten.11.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote14.00 Uhr – Vortrag Iris Treuherz, Pharmazeutisch-technische Assistentin der Rats-Apotheke und Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA"Die Natur ist die beste Apotheke“, wusste schon Sebastian Kneipp (1821 – 1897). Sein Gesundheitskonzept wurde stetig und auf Basis neuester wissenschaftlicher Forschungsergebnisse weiterentwickelt und umfasst heute fünf Elemente: Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. Hinter diesem ganzheitlichen Ansatz verbirgt sich die Erkenntnis, dass ein richtig funktionierendes Immunsystem, eine umfassende körperliche Fitness und eine gute Stressresistenz wichtig für die Selbstheilungskräfte sind, mit denen die Widerstandsfähigkeit gestärkt wird.15.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote16.00 Uhr – Vortrag Dr. med. Iris Brandt, Chefärztin Neurologie in der DianaKlinik Bad BevensenIn Deutschland erleiden ca. 550 Menschen täglich einen Schlaganfall und ca. 500.000 Menschen leben mit den Folgen eines Schlaganfalles. Viele Menschen in fortgeschrittenem Alter weisen erhöhte Risikofaktoren auf. Informieren Sie sich! Im Rahmen des Schlaganfall-Vortrages werden Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten sowie Ratschläge zur Vorbeugung nahegebracht.17.00 Uhr – Workshops Gesundheitsangebote19.00 Uhr – Vortrag Anne Stosch, Physiotherapeutin, Körper in BalanceDer Schlaf ist ein kleines Wunder. Ein Mysterium, das sich lohnt, erkundet zu werden. Wie läuft ein normaler Schlaf eigentlich ab? Was geschieht in den verschiedenen Schlafphasen? Ist es unnormal, pro Nacht drei, vier Mal aufzuwachen? Was ist passiert, wenn man wie gerädert morgens aufwacht? Jeder Schlafmythos wird unter die Lupe genommen. Zum Beispiel: Nur der Schlaf vor Mitternacht ist ein guter Schlaf. Stimmt das? Sie lernen aber nicht nur theoretisch, wie ein erholsamer Schlaf abläuft, sondern wir widmen uns ganz besonders den verschiedensten Einschlaf- und Weiterschlaftricks, die das Monster Schlaflosigkeit bekämpfen können.10.00 Uhr – Vortrag Iris Treuherz, Pharmazeutisch-technische Assistentin der Rats-Apotheke und Kneipp-Gesundheitstrainerin SKAIst der Darm nicht in Ordnung, hat dies schnell Folgen für den ganzen Körper. Obwohl der Leidensdruck bei Durchfall oder Verstopfung oft sehr groß ist sind Darmausscheidungen immer noch ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Lernen Sie ihren Darm besser kennen und verstehen und erfahren Sie, wie Sie manchmal auch mit kleinen, einfachen Mitteln Ihren Darm unterstützen können.11.00 Uhr – Workshops GesundheitsangeboteTraining für Konzentration, Wahrnehmung und Merkfähigkeit.Übungen zur Kräftigung, Mobilität und KoordinationEinfache Kneippanwendungen für zuhause.Lachen aktiviert Glückshormone, massiert die inneren Organe, baut Hemmungen ab und stärkt das Selbstvertrauen. Es fördert die Durchblutung und reguliert den Blutdruck.Durch die beruhigenden Töne und Schwingungen der Klangschalen können die Teilnehmer zur Ruhe kommen, ihr Bewusstsein schärfen und ihre innere Harmonie wiederherstellen.Aktives Training für den ganzen Körper.Fitness für einen starken Rücken.Dem eigenen Bewegungsimpuls folgen und durch Tanz und Bewegung Blockaden lösen.Durch körperliche Übungen, Atemübungen und Mediation wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist auf sanfte Weise angestrebt.Die Jod-Sole-Therme ist ein Ort der Entspannung und Gesundheit, eingebettet in die idyllische Natur des Kurparks. In der weitläufigen Badelandschaft können Besucher im 32°C warmen Thermal-Jod-Sole-Wasser entspannen. Die heilende Wirkung des Jod-Sole-Wassers lindert eine Vielzahl von Beschwerden und stärkt das Immunsystem. Ergänzt wird das Angebot durch eine großzügige Saunalandschaft und ein vielseitiges Spa & Vital Center, das mit wohltuenden Massagen und Anwendungen für das Wohlbefinden sorgt.Fitnessübungen im Wasser (Dauer: 25 Minuten)Di. 19.00 Uhr | Do. 17.00 Uhr | Fr. 11.00 Uhr |Die Teilnahme ist kostenlos. Zzgl. Eintritt in die Jod-Sole-Therme (ab 10 Euro).