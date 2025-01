Stefan Liebig von backup jobs agency zum einflussreichsten Recruiter auf dem slowakischen LinkedIn ernannt

Stefan Liebig, die treibende Kraft hinter backup jobs agency, wurde zum einflussreichsten Recruiter auf dem slowakischen LinkedIn für 2024 ernannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der LinkedIn-Aktivität verliehen und würdigt Stefan Liebigs außergewöhnliche Fähigkeit, eine globale Zielgruppe von Fachkräften aus der maritimen Branche zu erreichen und zu binden.



Die Analyse, durchgeführt von Jan Starecek von "Data on Steroids", bewertete LinkedIn-Profile anhand von Faktoren wie Follower-Zahl, Post-Frequenz und Engagement. Die Recru Awards, organisiert von Slavko Fulek von Recru, ein hoch angesehenes Branchenmaß, bewertet LinkedIn-Profile anhand von Faktoren wie Follower-Zahl, Post-Frequenz und Engagement. Stefans Profil zeichnete sich durch eine konstant hohe Aktivität und einen starken Fokus auf die maritime Industrie aus. Durch das Teilen informativer und ansprechender Inhalte in englischer Sprache hat Stefan erfolgreich eine große und loyale Fangemeinde potenzieller Kandidaten und Branchen-Peers aufgebaut.



„Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten“, sagte Stefan Liebig. „Ich glaube, dass LinkedIn ein leistungsstarkes Instrument für Recruiter ist, um mit Top-Talenten in Kontakt zu treten und starke Arbeitgebermarken aufzubauen. Ich brenne dafür, Menschen dabei zu helfen, erfüllende Karrieren in der maritimen Branche zu finden, und diese Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement meines Teams.“



backup jobs agency ist auf die Rekrutierung hochqualifizierter Fachkräfte für die maritime Industrie spezialisiert. Mit globaler Reichweite und einem tiefgreifenden Verständnis der spezifischen Anforderungen der Branche hat sich die Agentur zu einem vertrauenswürdigen Partner für Reedereien weltweit entwickelt.



Aufbauend auf dieser Expertise bietet backup jobs agency Beratungsdienste für Unternehmen und Einzelpersonen an, die ihre LinkedIn-Präsenz für Employer Branding und Talent Acquisition verbessern möchten. Egal, ob Sie Ihre Markenbekanntheit steigern, Ihre Rekrutierungsstrategien optimieren oder einfach nur Ihr LinkedIn-Profil verbessern möchten, wir können Ihnen helfen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen Beratungstermin zu vereinbaren und Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen.

