Neue Wege im Recruiting und der Personalgewinnung: Stefan Liebig spricht auf der 28. Internationalen Donaukonferenz in Budapest

Die Ängste und Unsicherheiten der jüngeren Generation in Bezug auf Arbeitsplätze in der Kreuzfahrtindustrie.

Die Vorteile von Mobilität und interkulturellen Erfahrungen.

Die Bedeutung von Transparenz und Unterstützung für Neueinsteiger durch gezielte Trainingsprogramme.

Proaktive Recruiting-Strategien wie Online-Interviews, Jobmessen und Social-Media-Kampagnen.

Vom 25. bis 27. November 2024 fand in Budapest die 28. Internationale Donaukonferenz für Navigation und Tourismus statt. Ein Highlight der Veranstaltung war die Keynote von Stefan Liebig, Inhaber der, mit dem Titel. In seiner Rede beleuchtete der erfahrene Personalvermittler aktuelle Herausforderungen und innovative Lösungsansätze im internationalen Recruiting, insbesondere in der Kreuzfahrtbranche.Ein besonderes Augenmerk legte Liebig auf die negativen Berichterstattungen über die Branche und zeigte auf, wie diese durch Offenheit und klare Kommunikation in Chancen verwandelt werden können. „Es geht darum, in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem Reisen auf den Flüssen zu erwecken“, zitierte Liebig Antoine de Saint-Exupéry.Im Anschluss an die Keynote nahm Stefan Liebig an einer hochkarätigen Paneldiskussion teil, die von Tarek Leitner moderiert wurde. Gemeinsam mit Daniel Buchmüller, CSO von United Waterways, Philip Almhofer, Keynote Speaker Donaukonferenz, und Jos Seinen, Nautical Director Rivertech Holding AG, diskutierte er das drängende Thema des Fachkräftemangels in der Tourismusbranche. Die Experten beleuchteten die Herausforderungen und tauschten Ideen aus, wie Unternehmen neue Talente gewinnen und langfristig binden können.Stefan Liebig ist seit über 12 Jahren als Recruiter tätig und spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften im Bereich Hospitality, Gastronomie und Tourismus. Mit seiner Agentur, der, unterstützt er Unternehmen und Kandidaten weltweit.Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:Stefan LiebigE-Mail: stefan.liebig@backup-jobs.comTelefon: +421 917 504 102