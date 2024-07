12 Jahre lang Talente mit Traumjobs in der Kreuzfahrt- und Hotelleriebranche verbinden

Die backup jobs agency s.r.o., eine führende Personalvermittlungsagentur, die sich auf die Fluss- und Hochseekreuzfahrtindustrie sowie den europäischen Gastgewerbesektor spezialisiert hat, feiert heute ihr 12-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 ist die backup jobs agency ein vertrauenswürdiger Partner für talentierte Menschen und Unternehmen, die sich in diesen dynamischen Branchen vernetzen möchten.



„Wir sind unglaublich stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben“, sagt Stefan Liebig, Gründer und Personalvermittler der backup jobs agency. „In den letzten 12 Jahren haben wir uns leidenschaftlich dafür eingesetzt, die richtigen Menschen mit den richtigen Jobs zusammenzubringen und ihnen dabei zu helfen, in der spannenden Welt der Kreuzfahrt und Hotellerie erfüllende Karrieren aufzubauen. In dieser Zeit durften wir mit Branchenführern wie Viking Cruises, MSC Cruises, Sea Chefs, A-ROSA Reederei, Uniworld, Costa Crociere, Cunard, Scylla und River Advice zusammenarbeiten, um nur einige zu nennen.“



Eine Geschichte der Verbindung von Träumen und Reisezielen



Die backup jobs agency verfügt über eine nachweislich erfolgreiche Bilanz bei der Vermittlung von talentierten Menschen mit spannenden Möglichkeiten in ganz Europa. Die Agentur ist stolz auf ihr tiefes Verständnis der Kreuzfahrt- und Gastgewerbebranche und bietet dadurch sowohl für Stellensuchende als auch für Arbeitgeber einen personalisierten und effizienten Service.



Blick nach vorn: Kontinuierliches Wachstum und Branchenführerschaft



Im 13. Jahr ihres Bestehens setzt sich die backup jobs agency weiterhin für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Service und den Ausbau ihrer Reputation als führendes Unternehmen in der Personalvermittlung für die Kreuzfahrt- und Hotelleriebranche ein. Die Agentur plant:



Ihre Reichweite zu vergrößern, um mit noch mehr talentierten Menschen in ganz Europa in Kontakt zu treten.



Neue Partnerschaften mit führenden Reedereien und Gastronomiebetrieben wie Viking Cruises, MSC Cruises, sea chefs Cruises und anderen aufzubauen.



Technologie zu nutzen, um den Recruiting-Prozess weiter zu rationalisieren.



„Wir freuen uns auf die Zukunft und die Möglichkeit, weiterhin einen Unterschied im Leben unserer Kunden und Kandidaten zu machen“, sagt Liebig. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Leidenschaft für die Branche und unser Streben nach Exzellenz unseren Erfolg auch in den kommenden Jahren sichern werden.“

