Offiziell eröffnet - Das sind die Preistragenden der B3 Biennale 2022

Die 10. B3 Biennale ist offiziell eröffnet!

14 glückliche Preistragende wurden mit dem B3 BEN Award ausgezeichnet.

Es ist so weit: Dieöffnet amihre Tore und zeichnet gleich zu Beginn herausragende Kultur- und Medienschaffende für ihre besonderen Leistungen im Storytelling mit bewegten Bildern aus., Präsident der HfG Offenbach und künstlerischer Leiter der B3 eröffnete gemeinsam mit, Staatssekretärin des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst,, Frankfurter Wirtschaftsdezernentin und, Geschäftsführerin des Kulturfonds Frankfurt RheinMain, die B3 2022 in der Astor Film Lounge.Staatssekretärin Asar würdigte die B3 zum zehnten Geburtstag: „.“Festivalleiter Prof. Bernd Kracke resümierte die Jubiläumsausgabe der B3: „Bei der anschließenden Preisverleihung wurden die beiden belgischen Filmemachermit dem Hauptpreisausgezeichnet, den Luc Dardenne nach einer Laudatio vondem künstlerischen Leiter des Tribeca Film Festivals, von B3 Festivalleiter Prof. Bernd Kracke entgegennahm. Als Protagonisten unserer Gesellschaft erheben die Dardenne-Brüder in ihren Werken die Stimme für die, die am Rande der Gesellschaft eine Stimme brauchen. Ihre Filme sind preisgekrönt und viel diskutiert und ihre Unterstützung junger Talente ist legendär.Der zweite Hauptpreis, derging an das Künstlerpaar. Ihre bemerkenswerten und nachhaltig aktuellen Arbeiten gelten als „Pionierleistungen der digitalen Kunst". Zuletzt wurde Ihr Werk durch Retrospektiven im ZKM Karlsruhe und im OK Zentrum für Gegenwartskunst Linz gewürdigt. Sie inspirieren durch ihren medienübergreifenden Ansatz und die aktive Verbindung von Technik, Wissenschaft und Kunst andere Künstler:innen und regen so zu neuen Ideen an.Der in Berlin lebende Künstlerwurde für seinen Kurzfilmden er unter anderem durch eine Crowdfunding Kampagne finanzierte, mit dem B3 BENausgezeichnet. Zu sehen ist dieFür seine Filmcollagewurde der Künstlermit demausgezeichnet. Seine Installation beobachtet die Wiederholung menschlicher Handlungen im Kontext von Natur und Infrastruktur und ordnet diese simultan in einer surreal und gleichzeitig vertraut wirkenden Landschaft neu an, vergleichbar zu den beliebten Siedler-Spielen. Diese und weitere beeindruckende Arbeiten des B3 Talent Forums sind im HOCI im Bethmannhof ausgestellt.Der österreichische Regisseurüberreichte dem FilmemacherDer romantische Film aus Dänemark feiert amAlswurdevonausgezeichnet, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. TILDYPOPS ist eine intime Schilderung der Erfahrungen eines jungen Mädchens im Umgang mit einem alkoholkranken Bruder, der an funktionellem Autismus leidet. Eine zutiefst persönliche Geschichte, die auf Tiggy Bayleys Teenager-Jahren basiert undgezeigt wird.Den Preis fürvergibt die B3 in diesem Jahr anundDie Künstler zeigen in dieser Arbeit ihre wahre Liebesgeschichte in ihrer eigenen häuslichen Umgebung. Sie verwenden die Codes kommerzieller Bilder von Stock-Videos und spielen mit den normativen und idealisierten Darstellungen, die sie produzieren. Ihr Werk ist im B3 Forum bewegtes Bild im HOCI zu sehen.Der gebürtige Hessealiasist ein deutscher digitaler Animationskünstler und wird mit dem Preis fürausgezeichnet. Er hat sich im Neuland der Krypto-Kunst schnell einen Namen gemacht und verkauft seine Werke mittlerweile an internationale Sammler und „Internet-Goldgräber". Mit seiner Vorliebe für cartoonartige Bewegtbilder macht Pfeifer mit seinen Arbeiten humorvoll auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam.Der Preis für diegeht anEr ist ein bahnbrechender Medienkünstler aus Aserbaidschan, dessen Skulpturen und Gemälden von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen gesteuert werden. Seine Werke reflektieren die rasanten und chaotischen technologischen Veränderungen im globalen Kontext, indem sie die Kunst und das kulturelle Erbe des Nahen Ostens neu überdenken.underhalten den Preis für diefür ihr WerkBeide sind Mitbegründer, Geschäftsführer und Produzenten des in Darmstadt ansässigen Studios Faber Courtial. Unter ihrer Leitung entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden VR- und VFX-Studios in Deutschland.begibt sich auf eine emotional intensive Virtual-Reality-Reise, um die dramatischen Meilensteine der Evolution der Erde und der Menschheit zu erleben. Eine immersive 24-Stunden-Metapher von 4,7 Milliarden Jahren der Evolution, die ebenfalls im HOCI im Bethmannhof zu erleben ist.Alle Informationen und Bildmaterial zum Programm der B3 Biennale und den diesjährigen Preistragenden finden Sie auf der B3 Website und in der