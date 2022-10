Neuer Gast bestätigt

Vortrag FILMS FOR DEMOCRACY! am Dienstag, 18.10.2022 um 16.00 Uhr in der Astor Film Lounge MyZeilDie B3 Biennale freut sich, den Bruder von Julien Assange, Gabriel Shipton ankündigen zu können, der den B3 Konferenz-Tag rund um das Thema Demokratie bereichern wird.Gabriel selbst arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Filmproduktion und hat sich ein breites und tiefes Wissen darüber erarbeitet. Shipton verfügt über lange und wertvolle Beziehungen zu inspirierenden und erfolgreichen Fachleuten in der Branche und war an diversen Produktionen beteiligt, von Low-Budget-Spielfilmen und hochwertigen Fernsehserien bis hin zu großen Studioproduktionen.Am Dienstag, dem 18.10. wird Gabriel Shipton im Gespräch mit der preisgekrönten Filmemacherin und Moderatorin Dr. Ina Knobloch sich der Frage widmen, wie viel Unabhängigkeit der Film, das bewegte Bild und sein Narrativ brauchen, um die Demokratie zu stärken. Gibt es überhaupt unabhängige Kommunikation? Menschen, wie Whistleblower tragen zur Korrektur von Narrativen bei und stärken im besten Falle die unabhängige Kommunikation und freie Staatsformen, wie die Demokratie.Passend zu Shiptons Besuch zeigt die B3 amden Film ITHAKA A Father. A Family. A Fight For Justice in derden Shipton selbst produziert hat. Dieser dokumentiert den Kampf um Julian Assange, einen Mann, der mit seiner Vorstellung von Gerechtigkeit die Organisation WikiLeaks gründete, um Whistleblowern eine sichere Plattform zu bieten.Die von WikiLeaks veröffentlichten Informationen haben unzählige Missstände ans Licht gebracht, darunter Kriegsverbrechen, Korruption und Umweltskandale. Für diese revolutionäre journalistische Arbeit wurde Julian Assange gefeiert und mit Preisen überhäuft, doch ist es genau dieser Journalismus, weswegen die USA ihn wegen Spionage angeklagt haben und seine Auslieferung fordern. Sollte Assange in die USA ausgeliefert werden, droht dort ein Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Haftstrafe von 175 Jahren. Seit mehr als drei Jahren sitzt er nun unter härtesten Haftbedingungen im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein und wartet auf den Ausgang seines Auslieferungsverfahrens.Für politisch Interessierte ist sicher auch das Panel zum Thema:interessant. Ebenfalls am Dienstag, dem 18.10. um 14:30 Uhr sprechen die hochkarätigen Gäste Dr. Mariana Bozesan Prof. Dr. Stephan Brunnhuber und Ismaël Joffroy Chandoutis darüber, welche Rolle Kreative als Portraitist:innen, Chronist:innen und Kritiker:innen unserer Zeit oder als Visionär:innen mit Blick in eine mögliche Zukunft spielen können und sollen. Welche Gesellschaftsform wäre für sie und in ihren Augen die richtige? Diese Fragen diskutieren sielive in dermit dem Publikum.