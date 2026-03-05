Start für den neuen Firmenlauf RUN5 TEAMSTAFFEL in Lübeck - Anmeldungen ab sofort möglich

Das Prinzip von RUN5 ist einfach: Fünf Personen bilden eine Staffel, jedes Teammitglied absolviert eine rund fünf Kilometer lange Teilstrecke. In der Wechselzone wird der Staffelstab an die nächste Läuferin oder den nächsten Läufer übergeben – bis das Team gemeinsam ins Ziel kommt. Die Strecke führt vom Volksfestplatz aus durch das Lauerholz und verbindet somit sportliche Aktivität mit einem naturnahen Lauferlebnis im Grünen. Die Distanz ist bewusst niedrigschwellig gewählt und eignet sich für Laufanfänger/-innen ebenso wie für erfahrene Sportler/-innen.Die Veranstaltung ist als After-Work-Event konzipiert und richtet sich insbesondere an Unternehmen, die betriebliche Gesundheitsförderung, Teambuilding und internes wie externes Networking gezielt fördern möchten. „Wir schaffen mit der RUN5 TEAMSTAFFEL in Lübeck einen Rahmen, in dem Kolleginnen und Kollegen gemeinsam aktiv werden und etwas für ihre Gesundheit tun können – unkompliziert, gut zugänglich und mit echtem Teamfokus“, sagt Standortleiter Markus Schmitz. „Wenn Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig anfeuern, den Staffelstab übergeben und gemeinsam ins Ziel laufen, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das weit über den Veranstaltungstag hinaus wirkt.“ Neben dem Lauf erwartet die Teilnehmenden ein Event-Dorf mit Moderation, Musik, Verpflegung und Raum für Begegnung.Die RUN5 TEAMSTAFFEL setzt darüber hinaus auf soziales Engagement: Unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ kommt ein Charity-Anteil der Veranstaltung der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. zugute. Durch einen freiwilligen Aufpreis von fünf Euro pro Startplatz können Teams als Charity-Starter teilnehmen. Der gesamte Zusatzbetrag wird vollständig an den Verein gespendet. Die Premiere der RUN5 TEAMSTAFFEL Lübeck steht zudem unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau, der am 18. Juni auch den Startschuss für die erste Veranstaltung dieser Art in der Hansestadt geben wird.Die RUN5 TEAMSTAFFEL wird von den Veranstaltern der deutschlandweit bekannten Serie B2Run umgesetzt und baut auf langjähriger Erfahrung im Bereich Firmenläufe auf. Unter anderem in Hamburg ist das Format von RUN5 seit Jahren etabliert und bereits Monate vor dem Event ausverkauft. Mit der Premiere in Lübeck wird nun ein weiterer Standort in Norddeutschland ergänzt.Die Anmeldung erfolgt digital über die Website. Unternehmen registrieren ihre Teams zentral und können die interne Organisation über eine individuelle Anmeldeseite steuern. Änderungen oder Nachmeldungen sind ohne Probleme möglich. Zudem werden Materialien für die Teamorganisation wie Plakate und Pläne zum Download angeboten.