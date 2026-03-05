Kontakt
Start für den neuen Firmenlauf RUN5 TEAMSTAFFEL in Lübeck - Anmeldungen ab sofort möglich

Premiere für die RUN5 TEAMSTAFFEL in Lübeck: Am 18. Juni 2026 findet auf dem Gelände des Volksfestplatzes erstmals das Team-Lauf-Event für Unternehmen, Institutionen und Laufbegeisterte statt – unter der Schirmherrschaft von Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau. Interessierte Teams können sich dafür ab sofort bis zum 27. Mai 2026 registrieren.

Fünf Personen, jeweils fünf Kilometer, ein gemeinsames Ziel

Das Prinzip von RUN5 ist einfach: Fünf Personen bilden eine Staffel, jedes Teammitglied absolviert eine rund fünf Kilometer lange Teilstrecke. In der Wechselzone wird der Staffelstab an die nächste Läuferin oder den nächsten Läufer übergeben – bis das Team gemeinsam ins Ziel kommt. Die Strecke führt vom Volksfestplatz aus durch das Lauerholz und verbindet somit sportliche Aktivität mit einem naturnahen Lauferlebnis im Grünen. Die Distanz ist bewusst niedrigschwellig gewählt und eignet sich für Laufanfänger/-innen ebenso wie für erfahrene Sportler/-innen.

Teambuilding und Gesundheitsförderung im Fokus

Die Veranstaltung ist als After-Work-Event konzipiert und richtet sich insbesondere an Unternehmen, die betriebliche Gesundheitsförderung, Teambuilding und internes wie externes Networking gezielt fördern möchten. „Wir schaffen mit der RUN5 TEAMSTAFFEL in Lübeck einen Rahmen, in dem Kolleginnen und Kollegen gemeinsam aktiv werden und etwas für ihre Gesundheit tun können – unkompliziert, gut zugänglich und mit echtem Teamfokus“, sagt Standortleiter Markus Schmitz. „Wenn Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig anfeuern, den Staffelstab übergeben und gemeinsam ins Ziel laufen, entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das weit über den Veranstaltungstag hinaus wirkt.“ Neben dem Lauf erwartet die Teilnehmenden ein Event-Dorf mit Moderation, Musik, Verpflegung und Raum für Begegnung.

Charity-Schwerpunkt 2026: „Laufend Gutes tun“

Die RUN5 TEAMSTAFFEL setzt darüber hinaus auf soziales Engagement: Unter dem Motto „Laufend Gutes tun“ kommt ein Charity-Anteil der Veranstaltung der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. zugute. Durch einen freiwilligen Aufpreis von fünf Euro pro Startplatz können Teams als Charity-Starter teilnehmen. Der gesamte Zusatzbetrag wird vollständig an den Verein gespendet. Die Premiere der RUN5 TEAMSTAFFEL Lübeck steht zudem unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Hansestadt Lübeck, Jan Lindenau, der am 18. Juni auch den Startschuss für die erste Veranstaltung dieser Art in der Hansestadt geben wird.

Neuer regelmäßiger Firmenlauf für Lübeck

Die RUN5 TEAMSTAFFEL wird von den Veranstaltern der deutschlandweit bekannten Serie B2Run umgesetzt und baut auf langjähriger Erfahrung im Bereich Firmenläufe auf. Unter anderem in Hamburg ist das Format von RUN5 seit Jahren etabliert und bereits Monate vor dem Event ausverkauft. Mit der Premiere in Lübeck wird nun ein weiterer Standort in Norddeutschland ergänzt.

Anmeldung und Organisation

Die Anmeldung erfolgt digital über die Website www.run5.de/luebeck. Unternehmen registrieren ihre Teams zentral und können die interne Organisation über eine individuelle Anmeldeseite steuern. Änderungen oder Nachmeldungen sind ohne Probleme möglich. Zudem werden Materialien für die Teamorganisation wie Plakate und Pläne zum Download angeboten.

 

Infront B2Run GmbH

Die RUN5 TEAMSTAFFEL gehört zur Infront B2Run GmbH, die mit B2Run Europas größte Firmenlaufserie veranstaltet. Seit der Gründung im Jahr 2004 steht das Unternehmen für professionell organisierte Laufevents, die Teamgeist, Gesundheitsförderung und gemeinschaftliches Erleben in den Mittelpunkt stellen. RUN5 ist das jüngste Mitglied der Firmenlauf-Familie und entstand aus dem Wunsch, das bewährte Konzept der B2Run Firmenläufe um ein dynamisches Format zu ergänzen, das Teamwork noch stärker betont: den Staffellauf. Ausgehend von der RUN5 TEAMSTAFFEL Hamburg wird RUN5 2026 zu einer deutschlandweiten Laufserie mit den neuen Standorten Lübeck und Wiesbaden ausgebaut.

