Rekord beim B2Run Hannover 2026: 16.000 Teilnehmende erleben Teamgeist rund um den Maschsee
687 Unternehmen sorgen für größten B2Run Hannover aller Zeiten – Firmenlauf verbindet Bewegung, Networking und gesellschaftliches Engagement
Der anhaltende Zuspruch unterstreicht die wachsende Bedeutung des Firmenlaufs für Unternehmen in der Region. „Die Entwicklung des B2Run Hannover zeigt, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse und gelebter Teamgeist für die Unternehmen sind. Der Firmenlauf bringt Menschen in Bewegung, stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Teams und schafft Begegnungen weit über den Arbeitsalltag hinaus. Genau das macht die besondere Atmosphäre des B2Run Hannover aus“, so André Mühlbach, Standortleiter des B2Run Hannover.
Ab 17:30 Uhr gingen die Teilnehmenden in insgesamt acht Startwellen auf die Strecke. Der Zieleinlauf führte traditionell in die Heinz von Heiden Arena, wo die Läuferinnen und Läufer unter großem Applaus empfangen wurden.
Die schnellsten Läuferinnen, Läufer und Teams
Im Rahmen einer Siegerehrung wurden auch in diesem Jahr die schnellsten Läuferinnen, Läufer und Teams geehrt. Bei den Männern sicherte sich Rene Mensel (Deutsche Bundesbank) mit einer Zeit von 19:36 den ersten Platz, knapp gefolgt von Felix Büchel (Ingenieurbüro Blank, 19:39) und Till Krajenski (LPI Ingenieurgesellschaft mbH, 19:49). In der Frauenwertung gewann Marieke Thomas (TÜV NORD GROUP) mit 24:32 vor Lilly Marie Donig (Finanz Informatik GmbH & Co. KG, 25:21) und Pauline Berg (Hannover 96). Zudem wurden im Stadion die schnellsten Teams in den Kategorien männlich, weiblich und mixed ausgezeichnet:
Schnellstes Team männlich: Team HDI, 1:52:27
Schnellstes Team weiblich: Team HDI, 2:21:23
Schnellstes Team mixed: NORD/LB, 2:03:53
Die teilnehmerstärksten Firmen 2026
Zusätzlich wurden vor dem ersten Start traditionell die „Fittesten 2026“ für die größte Teamstärke geehrt. Bei den Konzernen belegte erneut mit 600 Teilnehmenden die NORD/LB den ersten Platz. Die Bahlsen GmbH & Co. KG war mit 110 Starter/-innen die teilnahmestärkste Firma des Abends, während die GFK Ingenieure GmbH mit 70 Teilnehmenden als stärkstes kleines und mittleres Unternehmen ausgezeichnet wurde.
Unternehmen zeigen gesellschaftliches Engagement
Wie nachhaltig die Teilnahme am B2Run wirken kann, zeigt das Engagement von Rossmann. Das Unternehmen stellte bereits im Jahr 2024 und 2025 das größte Charity-Team und war auch 2026 erneut mit 379 Charity-Starterinnen und -Startern vertreten. Gleichzeitig engagierte sich Rossmann erneut als regionaler Partner vor Ort.
„Der B2Run Hannover ist für uns ein echtes Highlight. Die gemeinsame Teilnahme stärkt nicht nur unseren Teamgeist, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, unser Engagement als Unternehmen sichtbar zu machen“, so Stefan Sander, Geschäftsleiter HR, Revision & Unternehmenssicherheit. Für das Team steht der B2Run seit Jahren für Zusammenhalt, Motivation und ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. „Die Begeisterung im Team und die enge Partnerschaft vor Ort machen den Lauf für uns zu einem festen und bedeutenden Termin im Jahreskalender, auf den wir uns sehr freuen.“
Durch die Charity-Partnerschaft mit der Stiftung Menschen für Menschen unterstützen Charity-Starter bei B2Run mit einem zusätzlichen Beitrag von fünf Euro pro Startplatz Projekte zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens. Bereits 2025 kamen im Rahmen der B2Run-Laufserie rund 60.000 Euro für den guten Zweck zusammen.
Darüber hinaus pflanzt die Infront B2Run GmbH im Rahmen der Kooperation für jedes angemeldete Team einen Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien. Nachdem 2025 bereits 12.500 Bäume gesetzt wurden, strebt B2Run für 2026 die Pflanzung von 15.000 weiteren Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um – ganz im Sinne des B2Run-Mottos: „Zusammenstehen, dann läuft’s.“
Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten
Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das Uganda Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zur Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei. Weitere Informationen: Klimaschutzbeitrag B2Run