Firmenlauf B2Run Stuttgart 2026
Gemeinsam aktiv mit Zieleinlauf in die MHP Arena
Der Startschuss fällt ab 18:30 Uhr, gelaufen wird in vier Startwellen im 15-Minuten-Takt. Mitmachen können alle – von ambitionierten Läufer/-innen bis hin zu Einsteiger/-innen und (Nordic-)Walkern. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Erlebnis und der Teamgedanke.
Der Zieleinlauf in die MHP Arena, der Heimspielstätte des VfB Stuttgart, bleibt auch 2026 ein besonderes Highlight des Firmenlaufs. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr führt die Strecke erneut durch den NeckarPark und endet dort, wo sonst die Profis des VfB Stuttgart auflaufen. „Die Stimmung im Ziel war im vergangenen Jahr beeindruckend. Wenn tausende Läuferinnen und Läufer gemeinsam ins Stadion kommen und von ihren Teams empfangen werden, ist das ein besonderer Moment für viele Teilnehmende“, so Lucas Del Din, Standortleiter des B2Run Stuttgart.
Nach dem Lauf bietet das B2Run Village Raum für Austausch, gemeinsames Anstoßen und einen entspannten Ausklang des Abends. Unternehmen können den Firmenlauf zudem als gemeinsames Teamerlebnis gestalten und Teamstände sowie weitere Zusatzleistungen buchen.
Charity-Starter beim B2Run 2026
Die Stiftung Menschen für Menschen ist auch 2026 Charity-Partner der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich als Charity-Starter registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von Menschen für Menschen unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens, wofür bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden.
Darüber hinaus wird pro angemeldetem Team von der Infront B2Run GmbH im Rahmen der Kooperation ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für 2026 strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um. Hierbei setzt sie stark auf gemeinschaftliche Aktionen und Teilhabe, ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft´s. Weitere Informationen unter: www.b2run.de/charity
Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten
Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das Uganda Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zur Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei. Weitere Informationen: Klimaschutzbeitrag B2Run