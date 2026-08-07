Endspurt für den B2Run Berlin: Anmeldeschluss am 26. August

Für den B2Run Berlin am 16. September 2026 können sich Unternehmen noch bis zum 26. August 2026 anmelden. Im Olympiastadion kommen Mitarbeitende aus Unternehmen jeder Größe zusammen, um die 5,7 Kilometer lange Strecke in der beeindruckenden Stadionkulisse zu absolvieren. Als Teil der deutschlandweiten B2Run Laufserie bildet der Firmenlauf in der Hauptstadt das große Finale der Eventsaison 2026.



Beim B2Run Berlin zählt vor allem das Miteinander. Ob sportlich ambitioniert oder zum ersten Mal bei einem Firmenlauf dabei – die Laufstrecke bietet beste Voraussetzungen, damit möglichst viele Mitarbeitende gemeinsam an den Start gehen können. Statt Bestzeiten stehen das gemeinsame Erlebnis, gegenseitige Motivation und der Zieleinlauf im Olympiastadion im Mittelpunkt.



Dass dieses Konzept überzeugt, zeigt der Blick auf das Teilnahmefeld: Neben vielen Unternehmen, die dem B2Run seit Jahren treu sind, feiern 2026 zahlreiche Teams ihre Premiere. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem die BASF Services Europe GmbH und die Hedi Kitas Erzbistum Berlin. Immer mehr Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nutzen den Firmenlauf als gemeinsames Sommer-Event für ihre Mitarbeitenden.



„Wir freuen uns darauf, viele bekannte und neue Teams im Olympiastadion begrüßen zu dürfen. Gemeinsam den Abschluss der B2Run Saison an diesem besonderen Ort zu feiern, macht den B2Run Berlin dieses Jahr zu einem Highlight.“, so Standortleiterin Johanna Menke.



Über reguläre Startplätze hinaus gibt es für die Firmen weitere Möglichkeiten: Sie können sich als Charity-Starter anmelden und damit die Stiftung Menschen für Menschen unterstützen. Zudem können Teamstände und Bierzeltgarnituren als zentraler Treffpunkt auf dem Veranstaltungsgelände gebucht werden.



Der erste Startschuss fällt am Veranstaltungstag um 16:30 Uhr. Insgesamt gehen die Teilnehmenden in fünf Startwellen im Abstand von jeweils 15 Minuten auf die Strecke. Anmeldungen sind noch bis zum 26. August 2026 möglich.

(lifePR) (