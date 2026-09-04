3.400 Teilnehmende mit einzigartigem Zieleinlauf im Deutsche Bank Park beim B2Run Frankfurt 2026
Ob ambitionierte Läuferinnen und Läufer, Laufneulinge oder Walkerinnen und Walker – beim B2Run gingen Beschäftigte aus Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen gemeinsam auf die Strecke. Auf den letzten Metern wartete dann der besondere Moment, der den Frankfurter Firmenlauf seit Jahren prägt: Unter dem Applaus der Kolleginnen, Kollegen und Fans liefen die Teilnehmenden in den Deutsche Bank Park ein und überquerten gemeinsam die Ziellinie.
Starker Zuspruch aus Frankfurt und der Region
Der Anstieg an Läuferinnen und Läufern unterstreicht die wachsende Bedeutung des Firmenlaufs in der Rhein-Main-Region. Gegenüber dem vergangenen Jahr, als rund 2.700 Menschen teilnahmen, ist das Starterfeld deutlich gewachsen. Auch die Zahl der beteiligten Unternehmen stieg auf 209.
Diese Entwicklung zeigt, welchen Stellenwert gemeinsame Aktivitäten auch im beruflichen Umfeld haben. Teams kommen außerhalb des Arbeitsalltags zusammen, erleben Sport gemeinsam und treffen dabei auf Kolleginnen und Kollegen aus zahlreichen anderen Unternehmen der Region.
„Wir sind bereits seit rund 20 Jahren beim B2Run Koblenz dabei und schätzen die sehr gute Organisation. Da unsere Unternehmenszentrale in Frankfurt liegt, war es für uns naheliegend, nun auch hier an den Start zu gehen. Besonders der Zieleinlauf im Stadion hat viele Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme motiviert. Nach dieser gelungenen Premiere wird es sicher nicht unser letzter B2Run Frankfurt gewesen sein“, sagt Andre Fäseke von der Süwag Energie AG.
Stadionerlebnis und After-Run im Event-Village
Der sportliche Wettbewerb spielte dabei traditionell nicht für alle die Hauptrolle. Während ein Teil des Feldes um schnelle Zeiten lief, stand für viele Teams das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt. Der Zieleinlauf im Deutsche Bank Park bot dafür die passende Kulisse: Auf den letzten Metern wurde noch einmal angefeuert, gemeinsam Tempo gemacht und schließlich der Zieleinlauf gefeiert.
Nach dem Lauf kamen die Teams im B2Run Village zusammen und ließen den Abend bei Musik, Getränken und Catering ausklingen. Damit wurde der sportliche Feierabend auch 2026 wieder zum gemeinsamen Teamevent für Unternehmen aus Frankfurt und dem gesamten Rhein-Main-Gebiet.
„Das Schönste sind für mich die vielen kleinen Momente unterwegs: Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig motivieren, Teams, die gemeinsam auf die Letzten warten, und die Freude direkt hinter der Ziellinie. Daran merkt man, dass es an diesem Abend um weit mehr geht als nur um die gelaufenen Kilometer“, sagt Maxime Burggraf, Standortleitung des B2Run Frankfurt.
Die sportlichen Ergebnisse
Auch sportlich gab es beim B2Run Frankfurt wieder starke Leistungen. Die schnellsten Einzelläuferinnen und Einzelläufer sowie die erfolgreichsten Teams wurden im Anschluss ausgezeichnet.
Schnellste Frau: Kate Kaplet, BASF, 20:46 min Schnellster Mann: Sebastian Hauf, Stadt Langen, 17:23 min
Schnellstes Frauen-Team: KfW Runners, Gesamtzeit: 1:51:34 h
Schnellstes Männer-Team: DZ Bank runners, Gesamtzeit: 1:41:04 h
Schnellstes Mixed-Team: LIDL Erlensee, Gesamtzeit: 1:45:54 h
Auch die teilnehmerstärksten Unternehmen wurden als „Fitteste Firmen“ ausgezeichnet:
•Fittester Konzern: Rewe Group, 108 Teilnehmende
• Fitteste Firma: Becton Dickinson Rowa, 100 Teilnehmende
• Fittestes KMU: Focused Energy GmbH, 34 Teilnehmende
Alle Ergebnisse und Impressionen des B2Run Frankfurt sind unter www.b2run.de/frankfurt abrufbar.
Charity-Starter beim B2Run 2026
Die Stiftung Menschen für Menschen ist auch 2026 Charity-Partner der B2Run-Laufserie. Teilnehmende können sich als Charity-Starter registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von Menschen für Menschen unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens, wofür bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden.
Darüber hinaus wird pro angemeldetem Team von der Infront B2Run GmbH im Rahmen der Kooperation ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für 2026 strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. Menschen für Menschen setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um. Hierbei setzt sie stark auf gemeinschaftliche Aktionen und Teilhabe, ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft´s. Weitere Informationen unter: www.b2run.de/charity
Klimaschutzbeitrag mit CO₂-Zertifikaten
Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit First Climate einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt.
In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das Uganda-Cookstoves-Projekt, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zur Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei.