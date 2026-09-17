16. B2Run Firmenlauf in Berlin

Rund 18.000 Läufer/-innen aus mehr als 1.000 Unternehmen gingen beim B2Run Berlin gemeinsam auf die 5,7 Kilometer lange Strecke. Der Firmenlauf in der Hauptstadt bildete zugleich das große Finale der diesjährigen B2Run Saison, die im April gestartet war. Für die Teilnehmenden stand dabei vor allem das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt, gekrönt vom Zieleinlauf in der besonderen Kulisse des Olympiastadions.



Zur besonderen Atmosphäre trug auch die Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen bei: Neben zahlreichen neuen Teams waren viele Unternehmen vertreten, die bereits seit mehreren Jahren beim B2Run Berlin an den Start gehen. Zu ihnen zählte die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, die in diesem Jahr mit 30 Charity-Starter/-innen teilnahm und das gemeinsame Lauferlebnis mit sozialem Engagement verband.



Wie der B2Run den Zusammenhalt im Team stärkt, beschreibt Danilo, einer der Charity-Starter der STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH: „Der B2Run ist für mich viel mehr als ein Laufevent. Er bringt Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sich im Arbeitsalltag oft gar nicht begegnen. Hier entsteht Teamgeist auf einer ganz anderen Ebene. Egal ob ambitionierter Läufer oder Gelegenheitsjogger, alle verfolgen dasselbe Ziel und unterstützen sich gegenseitig. Das stärkt den Zusammenhalt und schafft neue Kontakte über Abteilungsgrenzen hinweg.“



Johanna Menke, Standortleiterin des B2Run Berlin, sieht in der Teamvielfalt eine der großen Stärken der Veranstaltung: „Genau diese Mischung aus neuen Teams und Unternehmen, die seit vielen Jahren dabei sind, macht den B2Run Berlin so besonders. Wenn am Ende alle gemeinsam ins Olympiastadion einlaufen, entsteht ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das weit über den heutigen Tag hinausgeht.“



Die schnellsten Läufer/-innen und Teams

Auch sportlich wurden beim B2Run Berlin starke Leistungen erzielt. Als schnellster Läufer erreichte Tom Thurley, Kaufland nach 16:43 Min das Ziel. Bei den Frauen sicherte sich Anja Krüger, Siemens Energy mit einer Zeit von 19:16 Min den ersten Platz.

In den Teamwertungen waren folgende Unternehmen besonders erfolgreich:

Schnellstes Männer-Team: DB / VDES, Gesamtzeit 1:37 Std.

Schnellstes Frauen-Team: Siemens Energy, Gesamtzeit 2:02 Std.

Schnellstes Mixed-Team: BASF Services Europe GmbH, Gesamtzeit 1:52 Std.



Die größten Teams beim B2Run Berlin

Ausgezeichnet wurden traditionell auch die Unternehmen mit den größten Teams als „Die Fittesten“. In der Kategorie Konzern stellte Siemens Energy mit 629 Teilnehmenden das größte Team. Auf den weiteren Plätzen folgten DB / VDES mit 545 und die BASF Services Europe GmbH mit 300 Teilnehmenden.

Bei den Firmen belegte die Flaconi GmbH mit 250 Läufer/-innen den ersten Platz, gefolgt von der ETL Gruppe Berlin mit 110 und der TK Aufzüge GmbH mit 104 Teilnehmenden.

In der Kategorie KMU stellte das Rotkreuz-Institut Berufsbildungswerk im DRK Berlin gGmbH mit 40 Teilnehmenden das größte Team. Dahinter folgten die Axolabs GmbH mit 33 und die FORWARDIS GmbH mit 32 Läufer/-innen.



Gemeinsam mehr bewegen: Charity-Engagement in Berlin und der B2Run Saison 2026

Beim B2Run Berlin war das Charity-Engagement ein fester Bestandteil der Veranstaltung. Insgesamt gingen 676 Charity-Starter/-innen aus 52 Teams an den Start. Das größte Charity-Team stellte die UFA mit 50 Charity-Starter/-innen.

Über die gesamte B2Run Saison 2026 hinweg unterstützten die Teilnehmenden mit ihren Charity-Starts erneut die Stiftung Menschen für Menschen, den Charity-Partner der Laufserie. Insgesamt kamen in der Saison 65.000 Euro für die Stiftung zusammen. Die Spenden unterstützen unter anderem Projekte zur Versorgung mit sauberem Trinkwasser im ländlichen Äthiopien.



B2Run Saison 2026 endet in Berlin

Mit dem Firmenlauf im Olympiastadion ging eine B2Run Saison zu Ende, die seit April in 18 deutschen Städten Mitarbeitende aus Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen zusammengebracht hat. Das Finale in Berlin setzte mit rund 18.000 Teilnehmenden noch einmal einen besonderen Schlusspunkt.

(lifePR) (