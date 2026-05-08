11.000 Teilnehmende, 475 Firmen, ein Ziel: Karlsruhe feiert ein Sportfest der Extraklasse
Das Rezept für den Erfolg? Eine Traumkulisse und viele engagierte Unternehmen in und um Karlsruhe! Von der grünen Lunge des Schlossgartens bis zum Gänsehaut-Finale im BBBank Wildpark: Dort, wo sonst die KSC-Profis um Punkte kämpfen. Nach dem Zieleinlauf hieß es dann: Laufschuhe gegen Dancefloor-Tauglichkeit tauschen, denn die After-Run-Party setzte dem Event wie gewohnt die Krone auf.
7.000 Schritte Teamglück; mehr als nur ein Lauf
Egal ob DAX-Unternehmen, agiles Startup oder lokaler Mittelstand: Beim B2Run schmilzt die Hierarchie gewissermaßen auf dem Asphalt. Hier laufen Azubis neben Vorständen und sportlich Engagierte neben Genuss- und Spaß-Läufern, dazu kommen die vielen Walker. Die rund 5,3 Kilometer – knackige 7.000 Schritte – wurden zu einem gemeinsamen Triumphzug. Das Feedback der Menge: „Geniale Strecke, pure Ekstase!“ Denn am Ende zählt nicht die Chronometer-Zeit, sondern das „High-Five“ des Teams im Stadion und das unbeschreibliche Gefühl, es als Gemeinschaft gerockt zu haben.
Blick auf die Ergebnisse
Zu einem spannenden Finish bei bestem Läuferwetter kam es bei den Läufern; Philipp Wagner („PI – Physik Instrumente“, 16:36) kam vor Christian Muth („BW Bank“, 16:53) und Felix Möhler („PI – Physik Instrumente“, 17:08) ins Ziel. Allesamt „alte Bekannte“ beim B2Run, die schon häufiger auf dem Treppchen in Karlsruhe standen. „Tolles Wetter, die Strecke ist supergut zu laufen“, so Wagner, der regelmäßig läuft: Recht lange ist er mit dem Zweitplatzierten die Strecke gemeinsam gelaufen, „ab etwa Kilometer fünf habe ich dann noch einmal die Pace angezogen.“
Freude auch bei Siegerin Adeline Haisch („INIT“, 17:30), die vor Valerie Moser („Löwensteiner“, 18:03) und Aurélie Pellé („PI – Physik Instrumente“, 19:37) ins Ziel kam. „Mein erster B2Run“, so Haisch, die aber auch regelmäßig läuft – aber meistens auf Bahnen und über 1.500 Meter. „Das war aber richtig cool durch den Schlossgarten. Ich bin noch nie mit so vielen Menschen gelaufen, das hat Spaß gemacht!“ Volle Zufriedenheit auch bei den Teams; ganz oben in der Teamwertung männlich (5er Teams) landete „PI – Physik Instrumente“ in 1:28:36, die Teamwertung weiblich gewann „Siemens AG“ in 1:58:45 und die Mixed-Wertung gewann „SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG“ in 1:43:55. Alle Läuferinnen und Läufer setzten ein deutliches Zeichen für die gelungene Kombination beim B2Run aus Sport und Spaß; ein echtes Statement für die sportliche Fitness der Unternehmen aus der Region!
Laufendes Netzwerk: Unternehmen im Sport-Fieber
Die regionale Wirtschaft zeigte wie gewohnt beim B2Run volle Präsenz: In der Kategorie „Konzern“ waren „Siemens AG“, „Kirche in Bewegung“ und „Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG“ mit einer beeindruckenden Anzahl von rund 930 Laufenden am Start. Auch die „fitten Firmen“ bewiesen Ausdauer: „Badischer Landesverein“, „grenke AG“ und „Angiomed GmbH & Co. KG“ mobilisierten knapp 400 Laufbegeisterte. Im Bereich „KMU“ zeigten die Teams der „Gartenstadt Karlsruhe eG“, „RBS wave GmbH“ und „Mailänder Consult GmbH“ mit über 150 Teilnehmenden, dass Teamgeist beim B2Run keine Frage der Unternehmensgröße ist.
Finish mit Kultfaktor: Jubel, Stolz und Team-Ekstase
Vom ambitionierten High-Speed-Sprint bis zum entspannten Lauf: Die Zielgerade in den BBBank Wildpark war erneut pure Emotion, befeuert von der Energie unzähliger Fans auf den Tribünen. In diesem Moment verschmolzen Jubel und leidenschaftliche Anfeuerungsrufe zu einem Gänsehaut-Erlebnis, das als gemeinsamer Teamerfolg noch lange nachhallen wird.
Hinter der Ziellinie verwandelte sich die sportliche Anspannung dann schnell in puren Stolz: Strahlende Gesichter, Glücksgefühle, Umarmungen, erste Selfies und Übergang in den Feiermodus. Beim anschließenden Get-Together im B2Run Village wurden bei DJ-Beats neue Kontakte geknüpft und die gemeinsame Leistung gefeiert. Der B2Run ist ein Event mit echtem Kultstatus, das den Teamgeist in Karlsruhe wieder einmal zum Strahlen gebracht hat.
Klimaschutzbeitrag mit CO2-Zertifikaten
Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie gemeinsam mit „First Climate“ einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz. Der veranstaltungsbedingte CO₂-Fußabdruck wird berechnet und unvermeidbaren Emissionen wird durch den Erwerb von CO₂-Zertifikaten aus einem verifizierten Emissionsminderungs-Projekt ein äquivalenter Klimanutzen gegenübergestellt. In der aktuellen Laufsaison unterstützt B2Run das „Uganda Cookstoves-Projekt“, das energieeffiziente Kochöfen an Haushalte in Afrika verteilt, um den Brennholzverbrauch zu mindern. Auf diese Weise senkt das Projekt wirksam Emissionen und trägt zu einer Verringerung der Entwaldung sowie zu besseren Lebensbedingungen bei.
Weitere Informationen unter www.b2run.de/run/de/de/engagement/klimabeitrag.html
Charity-Starter beim B2Run 2026
Besonders schön: Auch soziales Engagement kam in diesem Jahr nicht zu kurz. 498 Charity-Starterinnen und -Starter aus fast 30 Unternehmen liefen nicht nur für sich, sondern auch für eine gute Sache. Das größte Charity-Team stellte dabei die „Carl Roth GmbH + Co. KG“ mit stolzen 63 Teilnehmenden. Auch hier wieder eine Steigerung zum vergangenen Jahr. Die Stiftung „Menschen für Menschen“ ist auch in diesem Jahr wieder „Charity-Partner“ der B2Run-Laufserie. Teilnehmende konnten sich als „Charity-Starter“ registrieren und mit einem zusätzlichen Beitrag von 5 Euro pro Startplatz die Projekte von „Menschen für Menschen“ unterstützen. Der vollständige Spendenbetrag fließt in die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser in ländlichen Regionen Äthiopiens, wofür bereits 2025 im Rahmen der B2Run-Firmenlaufserie rund 60.000 Euro gesammelt wurden. Darüber hinaus wird pro angemeldetes Team von der „Infront B2Run GmbH“ im Rahmen der Kooperation ein Baum im Projektgebiet Kawo Koysha in Südäthiopien gepflanzt. 2025 konnten so 12.500 neue Bäume gesetzt werden; für dieses Jahr strebt B2Run die Pflanzung von 15.000 Bäumen an. „Menschen für Menschen“ setzt seit rund 45 Jahren zusammen mit der lokalen Bevölkerung ganzheitliche Entwicklungsprojekte im ländlichen Äthiopien um. Hierbei setzt sie stark auf gemeinschaftliche Aktionen und Teilhabe, ganz nach dem Motto: Zusammenstehen, dann läuft´s. Weitere Informationen unter www.b2run.de/charity
Mehr Infos und alle Ergebnisse gibt's unter: www.b2run.de/karlsruhe