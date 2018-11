Neuerscheinung: Pflegebedürftige und Angehörige umfassend beraten

22.11.18

In der Regel kommen Menschen erstmals in eine Pflegeeinrichtung, die hilflos und voller Sorge sind angesichts ihrer Situation oder der ihrer Angehörigen. Von der Pflegedienstleitung als erstem Ansprechpartner hängt es entscheidend ab, dem Pflegebedürftigen und seinen Angehörigen die Angst vor der unbekannten Situation zu nehmen und ihnen die nötigen Schritte zu vermitteln.Mit diesem Fachbuch hat die Pflegedienstleitung alle Leistungen, die unser Sozialversicherungssystem bereithält, mit einem Griff zur Hand. Die PDL erhält eine detaillierte Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen der Finanzierung und die Leistungen der Pflegeversicherung und kann so umfassend beraten und den Weg zur individuell optimalen Pflege aufzeigen.Neben wertvollen Tipps, zum Beispiel zur Vorbereitung auf die Begutachtung durch den MDK, werden alle Angebote der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege für hilfesuchende Menschen aufgeführt.ISBN 978-3-95468-547-9Autorin: Carmen NiesytoEinband flex., A5, 90 Seiten, 1. Auflage 201899,50 € zzgl. MwSt.BEHR'S...VERLAGAlexandra ClemenAverhoffstraße 1022085 HamburgTel.: 040/227 008-73Fax: 040/227 008-47E-Mail: alexandra.clemen@behrs.deHomepage: http://www.behrs.de