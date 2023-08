azett kommunikation und Zanier Sport GmbH für den PR-Bild Award nominiert!

Der PR-Bild Award wird von der APA-Comm. in Kooperation mit Nachrichtendiensten aus Deutschland und der Schweiz vergeben und findet heuer bereits zum 18. Mal statt. Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen aus dem DACH-Raum können bei diesem namhaften Branchenpreis Bilder in sieben Kategorien einreichen. Eine Jury aus Medien- und PR-ExpertInnen trifft eine erste Vorauswahl, und setzt zehn Bilder je Kategorie auf eine Shortlist. Aus der engeren Auswahl der Fachjury kann in einem öffentlichen Voting bis zum 29. September der Sieger gewählt werden – das beste PR-Bild des Jahres je Kategorie und außerdem das beste PR-Bild für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Eine PR Agentur muss Geschichten erzählen, um mit einer Meldung, die nicht in die Kategorie tagesaktuell fällt, bei Medien und der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu erlangen. „“, so Andrea Zanier, Geschäftsführerin von azett kommunikation. Seit 2020 zählt die österreichische Handschuhmarke Zanier zu den Key-Accounts der Agentur in den Bereichen PR, Social Media und Content Marketing. Markus Zanier, CEO von Zanier Sport GmbH aus Innsbruck: „Am nominierten Bild ist Manuela Mandl am Weg zum Großglockner zu sehen. Die professionelle Snowboarderin ist Zanier Testimonial. Als Fotograf wurde Martin Glantschnig von Berg im Bild engagiert, der außerdem zum Team der Großglockner Bergführer Heiligenblut zählt. Geführt wurde Manuela Mandl jedoch von einer der wenigen Glockner Bergführerinnen, Elisabeth Fürstaller.Andrea Zanier, azett kommunikation: „