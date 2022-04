Spritpreise wieder im Sinkflug: Seit Mitte März um 22 Cent gesunken

Diesel war im März 54 Cent teurer als im Januar - Preisvergleiche per App mehr als verdreifacht - Tankstellen ändern täglich 41 Mal die Preise

Seit Mitte März sind die Kraftstoffpreise wieder auf Talfahrt: Der Liter Super E5 kostete am Dienstag (5.4.22) bundesweit im Schnitt mit 2,04 € genau 22 Cent weniger als am 14. März, als E5 mit 2,26 € seinen historischen Höchstpreis erreicht hat. Auch die Preise für Super E10 sind seit Mitte März um 22 Cent gesunken. Noch stärker sind die Preisausschläge für Diesel. Am teuersten war Diesel mit 2,32 € am 10. März, aktuell kostet Diesel bundesweit im Schnitt 2,06 €, also 26 Cent weniger. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals MEHR-TANKEN für den Monat März. Im Schnitt zahlten die Kunden im März für den Liter E5 2,12 €, das waren 39 Cent mehr als im Januar. E10 kostete 2,06 €, ebenfalls 39 Cent mehr als vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Diesel war im März mit 2,14 € pro Liter der teuerste Kraftstoff und kostete 54 Cent mehr als im Januar.



Mit dem hohen Preisniveau haben auch die Preisänderungen massiv zugenommen. Im März hat jede Tankstelle in Deutschland ihre Preise täglich im Schnitt 41 Mal verändert. Das ist der bislang höchste Wert, den MEHR-TANKEN gemessen hat. Im März gab es 38 tägliche Preisänderungen, im Januar 23. Im November 2021 wurden die Preise täglich nur siebenmal verändert. Entsprechend stark gestiegen sind auch die Preisvergleiche, die Autofahrer über die App MEHR-TANKEN aufgerufen haben. Die Zahl der Seitenaufrufe stieg von Januar 2022 von 74 Millionen auf 195 Millionen im März (nach IVW).



Interessant ist, dass die regionalen Preisunterschiede zwischen den langfristig günstigsten und den teuersten Regionen auch in der aktuellen Krise Bestand haben. So haben die Autofahrer auch im März am günstigsten in Neuwied (E5: 2,06 €), Friedrichshafen (2,07 €) und Moers (2,07 €) getankt. Am teuersten war Super-Kraftstoff E5 wie in den Vormonaten in Trier (2,25 €), Konstanz (2,24 €) und Wilhelmshaven (2,18 €).



Schaut man sich die regionalen Unterschiede nach Bundesländern an, waren die Unterschiede deutlich geringer. Am günstigsten tankten die Autofahrer im März in Sachsen, Saarland, NRW und Berlin (E5: 2,10 €), am teuersten in Bremen (2,14 €), Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg (2,13 €).



Wir stellen Redaktionen gerne weitere Daten zur Verfügung.



Die Spritvergleichsapp MEHR-TANKEN der Marke auto motor und sport nutzt nicht nur die Preisdaten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes, sondern auch von Usern gemeldete Kraftstoffpreise. Mehrmals täglich werden Preise von rund 15.000 Tankstellen deutschlandweit ausgewertet. Die App wurde im März 2022 38,6 Millionen Mal (Visits nach IVW) für Preisvergleiche aufgerufen. Die Page Impressions lagen bei 195 Millionen (PIs nach IVW).



MEHR-TANKEN listet je nach Userprofil alle Kraftstoffarten in einer Umkreissuche auf. Dabei zeigt die App auch an, ob es sich aktuell lohnt, mit dem Tanken wegen noch sinkender Preise zu warten. Zudem integriert das Vergleichsportal auch mehrere Tausend Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen.