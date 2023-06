Spritpreise geben nach: Diesel 45 Cent günstiger als vor einem Jahr

Dieselpreis sank im Mai um 8 Cent, Super um 2 Cent – An Autobahnen in Rheinland-Pfalz kostet E5 43 Cent mehr als im Bundesdurchschnitt

Die Autofahrer können sich freuen: Nicht nur die Inflationsrate sinkt, auch die Spritpreise sind im Mai gesunken. Und was besonders positiv ist: Das betrifft alle Regionen. Die regionalen Unterschiede sind gering. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals mehr-tanken der Zeitschrift auto motor und sport. Der Liter Super E5 kostete im Mai im Bundesschnitt 1,84 €, das waren 2 Cent weniger als im April und 28 Cent weniger als im Mai 2022, als E5 noch 2,12 € kostet. Auch die regionalen Preisunterschiede halten sich in Grenzen: Im günstigsten Bundesland Nordrhein-Westfalen kostete der Liter E5 im Mai 1,81 €, in den teuersten Bundesländern Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg zwischen 1,86 und 1,85 €. Das bedeutet: Regional unterscheiden sich die Literpreise um maximal 5 Cent. Auch Super E10 hat sich im Mai um 2 Cent auf 1,78 € vergünstigt. Der Preis für Diesel sank im Monatsvergleich sogar um 8 Cent auf 1,58 €. Damit war Diesel sogar um 45 Cent günstiger als im Mai 2022.



Erstaunlich: An den Autobahntankstellen sind die Preise im Mai teilweise stärker gesunken als abseits. Während sich Super E5 im Monatsvergleich um 2 Cent vergünstigte, war E5 an den Autobahnen je nach Bundesland 4 bis 6 Cent günstiger als im April. Dennoch bleibt Kraftstoff an den Autobahnen ungewöhnlich teuer. Am meisten zahlen Autofahrer beim Tanken an den Raststätten in Rheinland-Pfalz mit 2,27 € pro Liter E5. Das sind 43 Cent mehr als E5 im Bundesdurchschnitt kostet. Besonders teuer ist Tanken auch an den Raststätten in Sachsen (2,23 €), am günstigsten sind die Autobahntankstellen im Saarland mit 1,90 € und in Mecklenburg-Vorpommern (1,91 €). Damit tankte man an den Raststätten in Mecklenburg-Vorpommern 32 Cent günstiger als in Sachsen, im Saarland lagen die E5-Preise um 37 Cent unter denen der Tankstellen im benachbarten Rheinland-Pfalz. Da lohnt es sich unbedingt, über die Landesgrenze zu fahren.



Sankt Augustin bei Bonn zum dritten Mal günstigste Stadt in Deutschland



Aus der Region Bonn, die zu den günstigsten in Deutschland zählt, setzte sich im Mai zum inzwischen dritten Mal Sankt Augustin mit einem E5-Preis von 1,76 € an die Spitze der günstigsten Kommunen. Damit liegt der Liter E5 in Sankt Augustin 8 Cent unter dem Bundesschnitt. Neu in der Spitzengruppe der günstigsten Städte folgt Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet und Neuwied mit 1,77 €. Am teuersten war das Tanken in Deutschland zum wiederholten Mal in Konstanz am Bodensee. In der Stadt müssen die Autofahrer seit Monaten die höchsten Preise zahlen, im Mai kostete E5 2,00 €. Das waren unerklärliche 16 Cent mehr als im Bundesschnitt und sogar 24 Cent mehr als in Sankt Augustin! Teuer war Tanken erneut in Plauen im Vogtland mit 1,93 €, Worms (1,91 €) sowie Garbsen und Eschweiler (je 1,90 €).



ED, Markant & OIL! die günstigsten, OMV, ESSO, & AGIP ENI die teuersten Marken



Bei der Auswertung der Preise nach Spritmarken ist ED zum vierten Mal in diesem Jahr die günstigste Spritmarke Deutschlands mit einem E5-Durchschnittspreis von 1,79 €. Dahinter liegen Markant (1,80 €) und OIL! (1,81 €). Die teuerste Marke war im Mai OMV mit 1,87 € pro Liter E5, gefolgt von ESSO, AGIP ENI und Aral mit jeweils 1,86 €.



Die Spritvergleichsapp mehr-tanken der Marke auto motor und sport nutzt nicht nur die Preisdaten der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamtes, sondern auch von Usern gemeldete Kraftstoffpreise. Mehrmals täglich werden Preise von rund 14.500 Tankstellen deutschlandweit ausgewertet. Die App wurde im Mai 2023 11,2 Millionen Mal (Visits nach IVW) für Preisvergleiche aufgerufen. Die Page Impressions lagen bei 30,6 Millionen (PIs nach IVW).



Die App bildet die Spritpreise in einer Listen- und Kartenansicht für die gewählte Spritsorte ab. Dabei zeigt die App auch an, ob es sich aktuell lohnt, mit dem Tanken wegen noch sinkender Preise zu warten. Zudem integriert das Vergleichsportal auch mehrere Tausend Ladesäulen für Elektroautos sowie Wasserstoff-Tankstellen. Zudem ermöglicht mehr-tanken den Vergleich verschiedener Stromtarife und somit der Kosten für eine Ladung. User können hierbei optional das genutzte E-Fahrzeug, die gewünschte Ladeleistung oder Ladedauer hinterlegen.