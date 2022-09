Sprit im Land Berlin 15 Cent billiger als in Bayern

Starke regionale Schwankungen: Sprit in Trier ist 29 Cent teurer als in Potsdam - Sprint ist vor Markant und OIL! die günstigste Spritmarke

Auch wenn die Autofahrer unter wieder stark gestiegenen Spritpreisen stöhnen, sind die regionalen Unterschiede und damit die Sparmöglichkeiten enorm. Den zweiten Monat hintereinander waren im August die Spritpreise in der Bundeshauptstadt Berlin die günstigsten bundesweit. Ein Liter Super E5 kostete in Berlin im Schnitt 1,70 € und damit 15 Cent weniger als in Bayern. Dort mussten die Autofahrer im August 1,85 € pro Liter E5 bezahlen. Erstaunlich: Bayern war im Juni noch das Bundesland mit den günstigsten Preisen! Das geht aus der aktuellen Auswertung der Kraftstoffpreise durch das Vergleichsportals MEHR-TANKEN der Zeitschrift auto motor und sport hervor. Fast so günstig wie in Berlin waren die E5-Preise im August in Brandenburg (1,72 €) und Hamburg (1,73 €). Besonders teuer war Tanken nicht nur in Bayern, sondern auch in Bremen (1,82 €), Rheinland-Pfalz und Sachsen (1,79 €). Bundesweit kostete Super E5 im August im Schnitt 1,77 €, das waren noch einmal 7 Cent weniger als im Juli. Super E10 kostete im August 1,71 €, 8 Cent weniger als im Juli. Diesel verbilligte sich im August um einen Cent auf 1,94 €.



Allerdings verzerren die Durchschnittswerte die Preisentwicklung im Monatsverlauf. Denn bis zum 12. August sanken die Preise bis auf einen Tiefpunkt, der bei Super E5 bei 1,73 € lag. Seitdem stiegen die Preise täglich bis zum 31. August. So kostete E5 am letzten Tag des Monats bereits 1,82 €. Diesel verteuerte sich im Monatsverlauf von 1,86 auf 2,06 €. Mit dem Preisanstieg haben sich gleichzeitig die täglichen Preisschwankungen reduziert. Während in der ersten Augusthälfte die Preise für Super E5 zwischen 12 und 17 Cent schwankten, reduzierten sich die Ausschläge in der zweiten Augusthälfte auf 9 bis 15 Cent. Aktuell stagnieren die täglichen Preisänderungen auf hohem Niveau: Täglich ändert jede Tankstelle in Deutschland im Schnitt 40-Mal die Preise.



Sprint ist günstigster Anbieter in Deutschland



Und bei welchen Marken tankt man grundsätzlich am günstigsten? Die ED-Tankstellen, die im Juni und Juli im Schnitt die niedrigsten Preise anboten, sind im August auf Rang 23 von 30 Marken abgerutscht. Am günstigsten tankten die Autofahrer im August bei Sprint-Tankstellen, die für E5 im Schnitt 1,740 € berechneten, also 3 Cent weniger als im Bundesdurchschnitt. Dahinter folgten die Marken Markant und OIL! (je 1,741 €), Star (1,745 €) und Q1 (1,746 €). Am höchsten waren die Preise für Super E5 wie schon im Juli bei OMV-Tankstellen (1,846 €). Knapp dahinter folgen die Marken BayWa (1,84 €), Raiffeisen (1,816 €), Agip ENI (1,81 €), Avia und Esso (je 1,798 €). Bei Aral kostete E5 im Schnitt 1,1,785 €, bei Shell 1,783 €.



Potsdam ist erstmals die günstigste Stadt in Deutschland



Schaut man sich die Preise nach Städten an, so war erstmals die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam die günstigste Stadt zum Tanken, knapp vor Berlin. In Potsdam kostete der Liter Super E5 im August im Schnitt 1,69 €. Es folgen Berlin, Velbert und Langenfeld (Rheinland) mit 1,70 €. Bei den teuersten Städten bleibt Trier unangefochten auf Rang 1. Dort zahlten die Autofahrer mit Abstand am meisten: Der Liter E5 kostet im Monatsschnitt 1,98 €, also 29 Cent mehr als in Potsdam! Besonders teuer war Kraftstoff auch in Villingen-Schwenningen (1,91 €), Landshut und Konstanz (je 1,90 €).