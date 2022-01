Sportexperte: Kommerzialisierung des Sports stößt an Grenzen

Prof. Mittag: Großsportereignisse wie Olympia, Fußball-WM und F1 in autoritären Ländern erhöht auch die Chancen auf Wandel

Die Kommerzialisierung des Sports stößt nach Meinung des Sportwissenschaftlers Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln, aktuell an ihre Grenzen. Corona zeige das. „Gerade während der Pandemie hat es deutliche Warnsignale gegeben, dass das Maß an Kommerzialisierung an Grenzen stößt, die zur Abwendung vom Sport führen können“, sagte Prof. Mittag im Gespräch mit der Zeitschrift auto motor und sport. Gleichzeitig verlagere der Sport immer mehr Großereignisse in Emerging Countries, um neue Märkte zu erschießen und weil Großereignisse im Westen an ihre Grenzen stoßen. Diese Entwicklung erlebe dieses Jahr einen Höhepunkt. „Mit den Olympischen Spielen in Peking und der WM in Katar markiert das Jahr 2022 einen vorläufigen Kulminationspunkt dieser Entwicklung.“



Doch auch diese Strategie sei umstritten, weil Sportereignisse in autoritären Staaten diesen Ländern die Möglichkeit bieten, sich in einem positiven Licht darzustellen und damit so genanntes Sportswashing zu betreiben. „Auf der einen Seite bietet man autoritären Regimen mit entsprechenden Austragungsorten für Formel-1-Rennen eine Bühne zur Selbstdarstellung nach außen und auch zur Machtsicherung im Inneren. Auf der anderen Seite ist die Sportwelt im Zuge anhaltender Globalisierungsprozesse nicht mehr nur eine westliche. Deswegen gibt es auch zahlreiche Stimmen, die in einem immer umfassenderen Rennkalender fordern, einen Kontrapunkt zu den westlichen Ausrichtern zu setzen“, erklärt Prof. Mittag.



Gleichzeitig böten große Sportereignisse auch Chancen für politischen Wandel. „Dem Sportswashing werden auch dadurch gewisse Grenzen gesetzt, dass mit entsprechenden Austragungsorten auch immer ein Kulturaustausch einhergeht, bei dem die Sensibilität für die politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gestärkt wird.“



Redakteur: Philipp Körner